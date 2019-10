Oroscopo oggi: mercoledì 16 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Molti italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno e le previsioni riguardo al proprio segno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, si prevede per il vostro segno una giornata davvero positiva, durante la quale potete davvero recuperare soprattutto sul piano lavorativo, dove ultimamente i problemi e le tensioni non sono mancate. Ritrovate così serenità a livello mentale ed emotivo, dopo giorni di grande stress. In amore invece ancora tensioni e litigi, per ritrovare la pace dovete attendere il prossimo mese.

Toro

Cari Toro, questioni e problemi sul lavoro vi tolgono la serenità, ma per fortuna le cose miglioreranno già in questi giorni. I tanti impegni a cui dovete far fronte vi hanno tolto serenità, e inoltre vi rendono stanchi e sottotono. Potrete comunque presto ottenere grandi soddisfazioni e raccogliere i frutti del vostro impegno, soprattutto nel prossimo anno.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi si prevede una giornata davvero positiva, grazie al fatto che avete la Luna nel segno fino a venerdì. Avete così grande forza ed energie che vi permettono di fare bene soprattutto nei rapporti interpersonali, ma anche in amore e nelle relazioni di ogni tipo. Per questo sarete davvero uno dei segni più fortunati.

Cancro

Cari amici del Cancro, ci sono questioni del passato da rivalutare e chiarire definitivamente. In particolare c’è qualcosa del passato che può tornare prepotentemente nelle vostre vite, togliendovi serenità e fiducia in voi stessi. Bene l’amore, grazie alla protezione di Mercurio e Venere. Sul lavoro avete grandi capacità, ma dovrete sudare sette camicie per far sì che anche gli altri le apprezzino.

Leone

Amici del Leone, siete troppo critici nei confronti delle persone che vi circondano. Persino con il partner tendete a imporvi e voler per forza avere ragione, quando questo non è sempre fattibile. Siate più accomodanti e disponibili ad accettare il fatto che chi vi circonda possa avere idee diverse dalle vostre. Anche in amore ammettete eventuali errori e siate meno orgogliosi.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi 16 ottobre 2019 prevede per il vostro segno una giornata a dir poco positiva. Se avete progetti importanti da realizzare, portateli avanti con entusiasmo e dedizione. Potete così approfittarne per fare nuove richieste o in amore per dichiarare i vostri sentimenti a una persona che vi piace, ma con la quale non avete avuto il coraggio di essere sinceri. Approfittatene perché nei prossimi giorni potreste avere un calo.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi prevede un periodo piuttosto complesso e altalenante, nel quale avvertite grande stanchezza fisica e stress. Questo si ripercuote in tutto ciò che fate, soprattutto a livello lavorativo. Avete nuovi e grandi responsabilità, ma al tempo stesso non ricevete un adeguato riconoscimento economico o soddisfazioni personali. Bene invece l’amore: periodo molto positivo e in cui potrete fare nuovi incontri.

Scorpione

Amici dello Scorpione, l’oroscopo di oggi prevede una fase di grande recupero per il vostro segno, grazie a Mercurio e Venere nel segno. Il quadro astrale sarà ancor più favorevole a breve, quando avrete anche Giove e Saturno dalla vostra parte. Per questo potete affrontare i vari impegni e gli impegni quotidiani con maggiore ottimismo. Uscite e fate nuovi incontri.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi 16 ottobre 2019 prevede per il vostro segno una giornata molto positiva soprattutto a livello professionale. In maniera del tutto inaspettata, potreste ricevere una bella notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la propria carriera, specie se lavorate in proprio o se siete liberi professionisti. Cogliete al volo eventuali proposte e occasioni importanti.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata davvero positiva per il vostro segno, durante la quale il consiglio delle stelle è quello di cogliere al volo ogni occasione e opportunità: portate avanti le vostre idee con entusiasmo, sia che si tratti di nuovi progetti sentimentali, sia a livello professionale. Avete un quadro astrale davvero positivo, per cui osate con entusiasmo e senza timore.

Acquario

Cari Acquario, in questo periodo siete particolarmente presi dalla vostra vita lavorativa, tanto che non avete testa e tempo per altro. Volete fare carriera e ottenere grandi risultati, costi quel che costi. Ultimamente infatti avete avuto delle spese eccessive, per cui avete bisogno di più soldi. Attenti però a non trascurare troppo i sentimenti: dedicate il giusto tempo al vostro partner.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede poco fedeli e poco presi dal vostro partner. Qualcosa di piuttosto insolito per il vostro segno, dato che normalmente siete dei gran romanticoni. Avete invece una gran voglia di trasgredire e divertirvi, anche se questo comporta un qualcosa di solo carnale e non sentimentale.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

