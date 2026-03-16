Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte, vostro pianeta guida, vi regala una forte carica di energia. Sentite il bisogno di agire e di cambiare qualcosa che negli ultimi tempi vi ha lasciato insoddisfatti. Nel lavoro potreste prendere l’iniziativa e questo non passerà inosservato. In amore però è meglio evitare discussioni impulsive: le parole oggi hanno un peso maggiore del solito. La serata porta un clima più sereno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e porta una sensazione di stabilità. È una giornata favorevole per parlare di progetti futuri e questioni concrete. In amore le coppie cercano sicurezza e complicità, mentre i single potrebbero essere attratti da una persona affidabile e rassicurante. Nel lavoro una questione pratica trova finalmente una soluzione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente veloce e curiosa. Oggi potreste essere coinvolti in discussioni interessanti o ricevere una notizia che cambia i vostri programmi. Nel lavoro la comunicazione è la vostra arma migliore. In amore cercate però di non essere troppo evasivi: qualcuno potrebbe chiedervi maggiore chiarezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica la vostra sensibilità. È una giornata intensa sul piano emotivo e potreste sentire il bisogno di protezione e vicinanza. In amore le coppie vivono momenti profondi e sinceri. Nel lavoro una responsabilità vi mette alla prova ma dimostra anche la fiducia che gli altri ripongono in voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 marzo 2026), il Sole vi dona energia e carisma. È il momento di tornare protagonisti e di far sentire la vostra voce. Nel lavoro una proposta o un progetto potrebbe accendere il vostro entusiasmo. In amore la passione è forte, ma cercate di non lasciare che l’orgoglio crei distanza.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi sostiene con disciplina e concentrazione. Oggi riuscite a gestire con grande precisione questioni pratiche e organizzative. Nel lavoro questo vi permette di fare passi avanti importanti. In amore però cercate di essere più spontanei e meno analitici.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro fascino naturale. In amore è una giornata favorevole agli incontri e ai chiarimenti. Le coppie ritrovano armonia, mentre i single potrebbero vivere un momento intrigante. Nel lavoro la vostra diplomazia vi permette di risolvere una situazione delicata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone accende la vostra intensità. Oggi potreste avere intuizioni profonde su una persona o su una situazione. Nel lavoro una vostra idea potrebbe cambiare l’equilibrio di un progetto. In amore la passione è forte ma accompagnata da emozioni molto profonde.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Sentite il bisogno di nuovi stimoli e di nuovi orizzonti. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta interessante o una notizia che apre prospettive diverse. In amore cercate sincerità e libertà.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. È una giornata utile per prendere decisioni importanti legate al lavoro o alle finanze. In amore però cercate di non essere troppo distanti: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire il vostro calore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 16 marzo 2026), Urano porta novità e cambiamenti improvvisi. Un incontro inatteso o una conversazione interessante possono cambiare i vostri programmi. Nel lavoro seguite la vostra intuizione. In amore siete affascinanti ma imprevedibili.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sogni e sensibilità. In amore potete vivere momenti molto romantici e profondi. Nel lavoro una vostra intuizione creativa potrebbe rivelarsi preziosa. È una giornata in cui fidarsi dell’istinto può fare la differenza.