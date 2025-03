Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata ideale per avviare nuovi progetti lavorativi grazie all’energia positiva che vi circonda. In amore, lasciatevi andare alle emozioni e non siate timidi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra generosità sarà apprezzata e rafforzerà i legami più stretti. Dedicate tempo alla famiglia e agli amici, mostrando loro il vostro affetto e attenzione.

Gemelli

Cari Gemelli, il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti. Grazie all’influenza positiva di Giove e al passaggio di Nettuno in Ariete, sarà il momento giusto per lasciarvi alle spalle tutto ciò che non vi serve più.

Cancro

Cari Cancro, periodo di riflessione e tranquillità. Sentirete il bisogno di ritirarvi dal trambusto quotidiano per ricaricare le batterie e dedicarvi alle vostre passioni personali.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 marzo 2025), sfruttate la vostra energia per affrontare nuove sfide professionali. In amore, cercate di essere più presenti e attenti alle esigenze del partner.

Vergine

Cari Vergine, momento propizio per apportare cambiamenti nella vostra vita. Non temete le novità e lasciatevi guidare dall’intuito.

Bilancia

Cari Bilancia, la diplomazia è una vostra dote innata; sfruttate il dialogo per instaurare nuove collaborazioni lavorative. In amore, torna la serenità di coppia, soprattutto se c’è da rafforzare un legame.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siate celeri e intuitivi per cogliere al volo le nuove opportunità lavorative. In amore, l’ascolto è fondamentale, soprattutto in una fase delicata.

Sagittario

Cari Sagittario, novità sul lavoro con nuovi accordi e progetti futuri; attenzione agli incontri delle prossime ore. In amore, cercate di essere più generosi e meno esigenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, possibili novità lavorative con qualche intoppo da superare; utilizzate le difficoltà come stimolo. In amore, la passione torna dominante in questo venerdì.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 marzo 2025), evitate l’impulsività e preferite la prudenza per salvaguardare i traguardi raggiunti. In amore, serve maggiore chiarezza e tolleranza.

Pesci

Cari Pesci, dedicate maggiore spazio all’amore; concedetevi del sano relax e, se possibile, rimandate impegni non urgenti.