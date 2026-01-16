Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 gennaio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 gennaio2026:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica, con una Luna che ti rende impaziente ma anche molto intuitivo. È facile dire una parola di troppo: conta fino a dieci prima di reagire. In amore c’è passione, ma serve rispetto dei tempi dell’altro. Bene il lavoro se richiede iniziativa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata concreta, produttiva, ideale per sistemare questioni pratiche e finanziarie. In amore c’è bisogno di conferme: chi le dà, oggi riceve molto di più. Serenità in serata.

Gemelli

Cari Gemelli, sei al centro di molti pensieri. La mente corre veloce, forse troppo. Cerca di non disperdere le energie. In amore c’è voglia di dialogo, ma attenzione alle promesse non mantenute. Una notizia può sorprenderti.

Cancro

Cari Cancro, Luna favorevole, emozioni forti. È una giornata in cui senti tutto più intensamente. In amore puoi chiarire un dubbio che ti porti dietro da tempo. Sul lavoro segui l’istinto: non sbaglia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 gennaio 2026), il Sole ti sostiene, ma chiede misura. Giornata positiva se eviti scontri inutili. In amore cresce il desiderio di sentirti ammirato. Bene le relazioni professionali, soprattutto nel pomeriggio.

Vergine

Cari Vergine, cielo pratico e ordinato, come piace a te. È una giornata utile per mettere a posto ciò che era rimasto in sospeso. In amore meno analisi e più cuore. La salute chiede attenzione ai ritmi.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata un po’ altalenante. Le stelle ti chiedono equilibrio, soprattutto nei rapporti. In amore non rimandare un discorso importante. Sul lavoro meglio evitare decisioni affrettate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nulla è superficiale. In amore c’è desiderio di verità, anche se fa male. Sul lavoro puoi fare una mossa strategica: osserva prima di agire.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata vivace, con voglia di muoverti e cambiare aria. In amore serve più presenza. Buone occasioni per chi studia o lavora con l’estero. Fortuna in serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata seria, costruttiva. Le stelle ti aiutano a consolidare. In amore serve più dolcezza. Sul lavoro risultati lenti ma sicuri. Non strafare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 gennaio 2026), cielo nervoso ma creativo. Tante idee, non tutte da seguire. In amore attenzione alle parole: oggi pesano più del solito. Bene le attività originali.

Pesci

Cari Pesci, Luna romantica. Giornata dolce, ma un po’ distratta. In amore lasciati andare senza paura. Sul lavoro meglio rimandare ciò che non è chiaro. Sogni importanti.