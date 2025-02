Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 febbraio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 16 febbraio2025:

Ariete

Cari Ariete, il vostro spirito d’iniziativa sarà alle stelle! Il weekend si prospetta dinamico e ricco di incontri interessanti. Marte vi dona energia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, weekend sereno e piacevole, perfetto per ricaricare le energie. Potreste dedicarvi al riposo assoluto. Venere protegge l’amore, rendendo le relazioni più armoniose.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro sarà un fine settimana ricco di emozioni e stimoli! Potreste avere un desiderio di introspezione da dover assecondare.

Cancro

Cari Cancro, le stelle vi invitano a rallentare. Potreste sentire il bisogno di restare in casa e coccolarvi. Una dolce sorpresa potrebbe farvi battere il cuore. La Luna nel vostro segno amplifica le emozioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 febbraio 2025), il vostro sarà un weekend entusiasmante! Il Sole vi dona una grande energia e carisma, rendendovi il centro dell’attenzione. L’amore risplende.

Vergine

Cari Vergine, il vostro sarà un fine settimana all’insegna della riflessione. In amore, meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi sulla dolcezza.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia sarà la chiave del vostro fine settimana di metà febbraio. Venere vi sorride, rendendo le relazioni più fluide e piacevoli. Se avete una questione in sospeso, è il momento giusto per chiarire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro sarà un fine settimana intenso e passionale. Le stelle favoriscono l’amore e le emozioni profonde: non temete di esprimere i vostri sentimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, avventure e novità in arrivo! Il fine settimana si prospetta positivo, con nuove opportunità in amore e negli affari. Giove vi spinge ad essere ottimisti e intraprendenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, weekend dedicato al benessere interiore. Le stelle consigliano di non trascurare i sentimenti e di aprirvi di più con chi amate. Lavoro? Evitate di portarvi lo stress a casa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 16 febbraio 2025), weekend stimolante e ricco di incontri interessanti. Le stelle vi invitano a seguire l’istinto e a lasciarvi andare.

Pesci

Cari Pesci, fine settimana romantico e sognante. La Luna favorisce la creatività: approfittane per dedicarvi all’arte o alla musica.