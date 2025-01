Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, la grande energia che avete in corpo vi spingerà ad uscire dal guscio per esplorare nuovi orizzonti, non solo dal punto di vista professionale. Ci sarà spazio anche per crescere dal punto di vista finanziario anche se non sono consigliabili investimenti azzardati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in amore c’è ancora da affrontare qualche ostacolo o qualche problema inaspettato. In questi giorni vi siete un po’ sentiti come sulle montagne russe. La gestione dei soldi richiederà un po’ di attenzione in più, anche perché avete speso troppi soldi ultimamente e vi state ancora leccando le ferite.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso della settimana sarà importante cercare di evitare le incomprensioni con il partner. Forse sarebbe meglio evitare di rivangare spiacevoli episodi del passato. La fortuna non sta girando dalla vostra parte, per questa ragione sarebbe meglio evitate investimenti azzardati.

Cancro

Cari Cancro, non sarà giusta la scelta di puntare tutto su una sola fiche. Molto meglio variare il vostro gioco anche perchè la fortuna non è propriamente dalla vostra parte in questo momento. Il lavoro, però, promette degli sviluppi interessanti soprattutto per coloro che hanno buone idee.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 gennaio 2025), nel lavoro siete un po’ incostanti in questo periodo forse perchè c’è qualcosa che vi distrae o perché non siete al top dal punto di vista fisico. Cercate di cambiare strategia nella gestione dei vostri soldi.

Vergine

Cari Vergine, la vostra capacità di adattamento vi aiuterà a trovare delle soluzioni interessanti a problemi che vi affliggono da molto tempo. Anche se l’energia è in netto calo, sarebbe meglio cercare di evitare di tirare i remi in barca, soprattutto se siete coinvolti in un progetto importante per il vostro futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento dal punto di vista finanziario non state godendo di buona salute e questo vi perplime parecchio e turba il vostro sonno. In mezzo a tutto questo trambusto, l’amore potrebbe rappresentare una vera e propria ancora di salvezza. Anche coloro che sono ancora single, dovrebbero cercare di darsi da fare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non si può dire che la ruota della fortuna stia girando dalla vostra parte, ecco perchè non è il caso di fare scelte azzardate soprattutto se c’è in ballo il vostro futuro. Cercate di evitare le spese impulsive che potrebbero produrre dei disastri al vostro conto corrente.

Sagittario

Cari Sagittario, ciò che sta venendo a mancare in questo periodo è il vostro spirito avventuriero. Vi sentite un po’ frenati da qualche acciacco o da qualche problema di natura psicofisica. Le vostre abilità sociali sono al top e vi permetteranno di risolvere qualche piccolo grattacapo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sul fronte lavorativo potrebbero emergere delle situazioni nuove e inattese che potrebbero spiazzarvi. Dovrete fare attenzione alle spese impreviste perchè potrebbero far saltare i vostri piani. Dal punto di vista sentimentale ci sarà qualche battuta d’arresto da dover affrontare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 gennaio 2025), non si può dire che la fortuna vi stia dando una mano in questo periodo, ecco perchè dovreste evitare le scelte azzardate. Con una mente aperta e flessibile potreste venire fuori da una situazione spiacevole. Non sempre è opportuno affrontare di petto le situazioni scomode. A volte è meglio affidarsi alla diplomazia.

Pesci

Cari Pesci, sono in arrivo delle sorprese che potrebbero riguardare l’amore. Queste situazioni potrebbero portarvi a riflettere su alcune decisioni che avete preso negli ultimi giorni. Cercate di mantenere l’umore alto, vi aiuterà ad affrontare alcune situazioni spinose.