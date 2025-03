Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 marzo 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 marzo2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte in opposizione potrebbe frenare il vostro impeto e farvi sentire poco energici e reattivi. Venere vi darà una grossa mano nel rapporto di coppia ma per ritrovare una certa vitalità dovrete attendere il 20 marzo quando avrete stelle decisamente molto più promettenti e costruttive.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Marte continua a darvi un bel supporto aiutandovi soprattutto nella sfera sociale e in quella lavorativa. Ci sarà modo di incontrare gente nuova e stringere nuove alleanze o proficue collaborazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, nei prossimi giorni avrete stelle molto più concilianti ma fino ad allora dovrete cercare di fare buon viso a cattivo gioco. La sfera sociale sarà molto attiva e vi permetterà di fare nuovi incontri e di conoscere persone nuove, grazie al buon supporto di Mercurio.

Cancro

Cari Cancro, una discussione molto accesa potrebbe rovinarvi la giornata. Il consiglio delle stelle è quello di fare buon viso a cattivo gioco e di fare il punto della situazione dei vostri obiettivi lavorativi nel medio e nel lungo termine.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 marzo 2025), il vostro quadro astrologico è in netto miglioramento grazie al supporto del Sole ma anche grazie al Mercurio e Venere che man mano torneranno positivi. Sarete decisamente più attraenti, carismatici e magnetici.

Vergine

Cari Vergine, state affrontando una fase contrassegnata da paure e ansie verso il futuro. Si tratta di sensazioni immotivate anche perchè molto presto avrete Marte dalla vostra parte che vi sosterrà. Sono in arrivo dei cambiamenti profondi che potrebbero darvi nuove energie e belle risposte.

Bilancia

Cari Bilancia, le vostre capacità di diplomazia e di mediazione saranno molto utili nel lavoro per concludere degli accordi vantaggiosi o per stringere nuove alleanze.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, servirà rapidità, reattività e determinazione per venire fuori da alcune situazioni scomode che riguarderanno il lavoro. Cercate di mantenere la calma nella relazione di coppia soprattutto in presenza di una divergenza di vedute.

Sagittario

Cari Sagittario, nel lavoro ci sarà modo di espandere i vostri orizzonti o di concludere nuovi accordi, soprattutto se siete determinati. Dovrete cercare di venire incontro alle esigenze del vostro partner senza avanzare troppe pretese e con umiltà, altrimenti potrebbero nascere nuove polemiche nel weekend.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sul lavoro potrebbero emergere delle difficoltà non preventivate che potrebbero spiazzarvi. In amore sarete un po’ freddi e distaccati e questo potrebbe non piacere al vostro partner. Cercate di lasciarvi un po’ andare magari organizzando qualcosa di stimolante nel fine settimana.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 marzo 2025), la vostra eccessiva impulsività potrebbe giocarvi brutti scherzi soprattutto in amore. La gestione dei soldi pecca di saggezza e maturità. A volte tendete a dilapidare i vostri risparmi per acquistare cose futili. Serve un po’ di moderazione anche per non rischiare di finire al verde.

Pesci

Cari Pesci, la vostra grande sensibilità vi sarà d’aiuto per venire a capo di qualche problema che vi affligge da tempo e che potrebbe riguardare la sfera sentimentale. Avete bisogno di un po’ di relax per rigenerare la mente. Cercate di riposare un po’ di più e di trovare la forza anche di dire di no se non volete partecipare ad un evento “pesante”.