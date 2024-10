Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, la missione della vostra vita è quella di lavorare anche quando altri riposano. Però è grande il risultato raggiunto, conviene senz’altro insistere. Anche la prossima settimana. Oggi siete magnificamente sostenuti dalla Luna nuova in Leone, trigono perfetto che fa scattare anche la fortuna “pura”.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, meglio allontanarsi dal solito ambiente quando nasce Luna nuova in Leone, meglio stare in ambienti che vi rilassano, in compagnia di persone che non vi fanno pensare ai problemi, a cominciare dal coniuge.

Gemelli

Cari Gemelli, dove vi porta la mente razionale e professionale, là troverete persone disposte a credere in voi, a investire sul vostro talento. Da domani, Venere con Mercurio in Vergine metterà l’accento sulla famiglia e i genitori, parenti, mentre il richiamo sulle persone anziane arriva da Saturno.

Cancro

Cari Cancro, quando la Luna cambia in un segno amico, in voi scatta subito la voglia di fare qualcosa di straordinario, soprattutto in amore cominciate ad essere più sicuri di voi stessi e delle vostre qualità, che nascondete spesso sotto un velo di pudore. Siete rimasti un po’ fanciulli in amore, figli di Marcel Proust, ma perché non usate questa caratteristica come un segno distintivo e come una vostra qualità?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 ottobre 2024), Venere esce dal segno intorno a mezzanotte, ora dei principi e delle principesse. Voi sarete presi molto prima, da un tipo mandato da Marte e Giove, sicuramente aitante e benestante. Molti auguri.

Vergine

Cari Vergine, il più bello arriva in tarda serata quando Venere si affaccia al vostro cielo e nella notte sarà subito congiunta a Mercurio, possiamo prevedere qualcosa di eccitante per gli sposati e per le persone sole. Magari non sarà ancora quel grande amore che molti aspettano, ma almeno avrete una piacevole compagnia per le vostre serate.

Bilancia

Cari Bilancia, ma quanto è bella la vostra estate sotto il segno del Leone! Un po’ misteriosa questa Luna nuova senza luce ma ideale per tagliare i capelli o la barba, stimolata da uno splendido Marte diventa vincente nelle conquiste d’amore. I fidanzati possono fissare la data del matrimonio, voi sposati fate una luna di miele bis.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sensibili e sensitivi come siete, voi avete intuito che qualcosa di grosso cova sotto la cenere. Luna nuova, in aspetto con importanti pianeti per la professione e per l’amore, brucia nel fuoco del Leone, segno che vi guida verso un nuovo successo. Non sarà oggi, non sarà domani, ma lo raggiungerete prima di quanto possiate immaginare.

Sagittario

Cari Sagittario, luna diventa nuova in un punto lontano del vostro oroscopo, Leone, ma così caro, così caro… Tra le nuove conoscenze o nuovi amori, vi auguriamo proprio il Leone.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’amore è la grande forza del vostro agosto e in particolare di questa domenica con Luna nuova. Le persone sposate o comunque impegnate, ma soprattutto le persone libere, troveranno una bellissima offerta da parte di Venere, Mercurio, Marte e Giove. Avete capito? Sono le quattro forze cosmiche che maggiormente influenzano la vita sentimentale, ma incidono anche sulla trasformazione di una carriera

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 ottobre 2024), una leggera ombra nel cielo, Luna nuova in Leone, opposizione con Plutone, non ha luce, ma è proprio di questo che avete bisogno: riflettere in pace sulle cose accadute, per poi affrontare con grinta le bellissime novità che busseranno alla vostra porta e anche sul vostro cuore.

Pesci

Cari Pesci, dalla vostra parte avete un giusto Saturno, fate benissimo a battervi per i vostri diritti o per il vostro amore. Avete ragione di pretendere ciò che vi spetta sotto il profilo materiale, anche se ci vorrà del tempo per arrivare al risultato. L’importante è avere l’appoggio di persone esperte e fidate.