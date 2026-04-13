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Oroscopo Branko oggi, lunedì 13 aprile 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene ma vi invita alla pazienza. Nel lavoro è il momento di osservare una situazione prima di intervenire: una scelta affrettata potrebbe complicare le cose. In amore, invece, una parola sincera può migliorare molto un rapporto.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere porta stabilità e concretezza. Nel lavoro riuscite a consolidare ciò che avete costruito con fatica. In amore cercate qualcosa di più profondo: non vi basta la tranquillità, volete sentirvi davvero coinvolti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente attiva ma anche indecisa. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a più possibilità: scegliete con calma. In amore, è il momento di chiarire una situazione che vi lascia perplessi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni. Nel lavoro evitate di farvi condizionare troppo dagli altri. In amore giornata importante: un gesto o una parola possono rafforzare molto un legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 aprile 2026), il Sole vi dona sicurezza, ma oggi vi chiede misura. Nel lavoro potete emergere, ma senza forzare. In amore passione sì, ma anche attenzione ai bisogni dell’altro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine. Nel lavoro sistemate questioni rimaste in sospeso. In amore cercate di non controllare tutto: lasciate spazio all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce equilibrio ma richiede decisione. Nel lavoro è il momento di prendere posizione. In amore, un confronto sincero può portare chiarezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuito e profondità. Nel lavoro riuscite a capire dinamiche nascoste. In amore emozioni intense, ma anche più consapevoli.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee. Nel lavoro si aprono possibilità interessanti. In amore cercate leggerezza, ma anche sincerità.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro piccoli risultati confermano il vostro percorso. In amore serve più apertura emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può essere decisiva. In amore, chiarite ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità. Nel lavoro seguite l’intuito. In amore dolcezza e consapevolezza rafforzano il legame.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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