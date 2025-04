Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, la vostra energia sarà ai massimi livelli, tuttavia dovrete fare attenzione a non diventare impulsivi. Sul piano lavorativo le cose andranno più rapidamente del previsto. A livello amoroso dovrete prendervi un momento per capire cosa davvero volete e, se il partner è quello giusto per voi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra energia sarà ai massimi livelli, tuttavia dovrete fare attenzione a non diventare impulsivi. Sul piano lavorativo le cose andranno più rapidamente del previsto. A livello amoroso dovrete prendervi un momento per capire cosa davvero volete e, se il partner è quello giusto per voi.

Gemelli

Cari Gemelli, la pazienza sarà la vostra migliore alleata. Lavorativamente parlando, un progetto a lungo termine potrebbe finalmente cominciare a dare i propri frutti. In ambito amoroso cercate di prestare attenzione alla vostra persona amata, evitando di affrettare i tempi e ricordando che certi dettagli e passaggi sono fondamentali.

Cancro

Cari Cancro, la vostra capacità nel comunicare si rivelerà estremamente importante. Sul fronte lavorativo sfruttate la vostra creatività per affrontare un problema che sta diventando sempre più pesante. Sul piano amoroso aprite il vostro cuore al partner per esprimergli le vostre emozioni più profonde.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 aprile 2025), sarà una giornata in cui fare affidamento solo al vostro intuito. Sul versante lavorativo potreste ricevere un’offerta allettante quanto inattesa. Sul fronte amoroso lasciatevi andare a un incontro spontaneo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Il cielo favorisce chi è in coppia da molto tempo.

Vergine

Cari Vergine, la vostra forza interiore vi sosterrà in maniera importante per affrontare alcune sfide. In ambito lavorativo si presenterà una nuova occasione, assicuratevi di essere pronti per sfruttarla. A livello amoroso sarà il momento perfetto per compiere un passo in avanti con la persona amata.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra attenzione ai dettagli si rivelerà assai preziosa. In campo lavorativo, nuovi progetti potrebbero richiedere il vostro impegno. Sul piano amoroso provate a lasciare da parte la mania di perfezionismo e godetevi il momento con la persona che vi sta accanto. Spese impreviste potrebbero farvi saltare qualche programma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mantenete l’equilibrio tra lavoro e vita personale, ciò sarà fondamentale. Sul fronte lavorativo potreste trovarvi a dover prendere una decisione particolarmente importante. In ambito amoroso, dedicatevi alla persona amata e cercate di essere maggiormente presente nella relazione.

Sagittario

Cari Sagittario, la passione vi spingerà a compiere scelte audaci. In campo lavorativo, una nuova occasione potrebbe sorprendervi. In chiave amorosa non nascondete i vostri reali sentimenti, non abbiate timori di metterli in gioco. Qualche disturbo fisico potrebbe abbattervi un po’, non temete, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarete ottimisti e per questo andrete spediti verso una giornata ricca di nuove opportunità. Sul fronte lavorativo cogliete al volo ogni occasione che si presenterà. A livello amoroso riscoprirete la complicità con la persona amata con cui dovrete divertirvi per abbandonare definitivamente la routine quotidiana.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 aprile 2025), la vostra determinazione vi consentirà di superare qualsiasi ostacolo. Nella sfera lavorativa avrete modo di mettere in campo le vostre abilità e competenze. Sul piano amoroso non lasciate che gli impegni vi distraggano: dedicate più tempo alla persona che amate, senza trascurare i piccoli gesti.

Pesci

Cari Pesci, la vostra originalità vi porterà lontano. Nel contesto lavorativo, un’idea che avete in mente potrebbe diventare un progetto importante. In campo amoroso sorprendete il vostro partner con un gesto inaspettato per ravvivare il rapporto. Ritagliatevi un po’ di tempo per rilassarvi o per riflettere.