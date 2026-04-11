Oroscopo Branko oggi, sabato 11 aprile 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 aprile2026:
Cari Ariete, siete più strategici del solito. Nel lavoro osservate prima di agire. In amore, un atteggiamento più calmo migliora il rapporto.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma produttiva. Nel lavoro portate avanti ciò che avete iniziato. In amore cercate sicurezza ma anche emozione.
Cari Gemelli, la Luna vi rende sensibili. Nel lavoro non assorbite tensioni esterne. In amore, momento ideale per chiarire e avvicinarsi.
Cari Cancro, energia in crescita. Nel lavoro potete ottenere risultati. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 aprile 2026), giornata concreta. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità.
Cari Vergine, Venere favorisce armonia. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore un confronto porta equilibrio.
Cari Bilancia, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde da condividere.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità e leggerezza.
Cari Sagittario, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore più apertura emotiva.
Cari amici dei Capricorno, creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore serve più presenza.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 aprile 2026), sensibilità e intuizione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità.
Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni, possono guidarvi bene. In amore c’è una dolcezza più consapevole: non solo sogno, ma anche realtà concreta.