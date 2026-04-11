Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più strategici del solito. Nel lavoro osservate prima di agire. In amore, un atteggiamento più calmo migliora il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma produttiva. Nel lavoro portate avanti ciò che avete iniziato. In amore cercate sicurezza ma anche emozione.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna vi rende sensibili. Nel lavoro non assorbite tensioni esterne. In amore, momento ideale per chiarire e avvicinarsi.

Cancro

Cari Cancro, energia in crescita. Nel lavoro potete ottenere risultati. In amore, attenzione all’orgoglio: ascoltare è fondamentale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 aprile 2026), giornata concreta. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio alla spontaneità.

Vergine

Cari Vergine, Venere favorisce armonia. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore un confronto porta equilibrio.

Bilancia

Cari Bilancia, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde da condividere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità e leggerezza.

Sagittario

Cari Sagittario, concretezza e determinazione. Nel lavoro progressi solidi. In amore più apertura emotiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore serve più presenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 aprile 2026), sensibilità e intuizione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni. In amore dolcezza e profondità.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni, possono guidarvi bene. In amore c’è una dolcezza più consapevole: non solo sogno, ma anche realtà concreta.