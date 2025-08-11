Oroscopo Branko oggi, lunedì 11 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 agosto2025:
Cari Ariete, Marte vibra forte nel tuo cielo: hai voglia di fare, dire, scuotere. Ma attento a non bruciare i ponti. Una persona del passato potrebbe riaffacciarsi: sarà un ritorno o un’illusione?
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti offre eleganza e sensualità, ma la tua natura oggi cerca sicurezze. Sul lavoro o nei rapporti, arriva una richiesta che ti mette alla prova. Accetta, ma con grazia.
Cari Gemelli, Mercurio ti rende perspicace e frizzante: parola, contatto, intuizione saranno le tue armi vincenti oggi. Qualcuno ti guarda con curiosità.
Cari Cancro, Luna e Nettuno ti regalano un sogno: non ignorarlo, potrebbe essere un messaggio dal tuo io profondo. È il giorno giusto per scrivere una lettera, anche se non la invii.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 agosto 2025), un giorno potente per te: iniziative, dichiarazioni, gesti pubblici. Ma non perdere il contatto con l’anima delle cose. Un amico ha bisogno del tuo calore. Sul lavoro, agisci con fierezza, non con arroganza.
Cari Vergine, Plutone e Mercurio stimolano la tua mente logica, ma è con la sensibilità che oggi potrai risolvere una questione delicata. In amore, qualcuno ti osserva da lontano: lasciati notare.
Cari Bilancia, la Luna accarezza il tuo segno con un tocco d’arte. Sei affascinante, lieve, e oggi potresti ricevere un invito speciale.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata densa, profonda, quasi magnetica. Hai uno sguardo che affonda e una parola che conquista. Un incontro potrebbe cambiarti dentro. Evita scontri di potere: la tua forza oggi è silenziosa, ma dirompente. Passione sotto pelle.
Cari Sagittario, il cielo ti chiede di muoverti, fisicamente o mentalmente. Esplora, leggi, proponi: la noia non fa per te. L’amore è allegro, leggero, quasi giocoso. Chi è solo può vivere un flirt internazionale… o digitale.
Cari amici dei Capricorno, giornata intensa, ma tu sei abituato a portare il peso con eleganza. Le stelle consigliano di non rimandare: una decisione va presa ora. In amore, apri il cuore senza paura di mostrare le crepe: chi ti ama lo farà anche per quelle.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 agosto 2025), Urano ti solletica con un’intuizione improvvisa. È tempo di rinnovare qualcosa: la casa, un abito, persino un legame.
Cari Pesci, una giornata che parla attraverso le sfumature: sensazioni, sguardi, silenzi. Non forzare nulla. In amore, basta un gesto. L’arte, la musica, la scrittura ti aiutano a centrarti. Oggi sei più vicino che mai al tuo mondo interiore.