Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte vibra forte nel tuo cielo: hai voglia di fare, dire, scuotere. Ma attento a non bruciare i ponti. Una persona del passato potrebbe riaffacciarsi: sarà un ritorno o un’illusione?

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere ti offre eleganza e sensualità, ma la tua natura oggi cerca sicurezze. Sul lavoro o nei rapporti, arriva una richiesta che ti mette alla prova. Accetta, ma con grazia.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio ti rende perspicace e frizzante: parola, contatto, intuizione saranno le tue armi vincenti oggi. Qualcuno ti guarda con curiosità.

Cancro

Cari Cancro, Luna e Nettuno ti regalano un sogno: non ignorarlo, potrebbe essere un messaggio dal tuo io profondo. È il giorno giusto per scrivere una lettera, anche se non la invii.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 agosto 2025), un giorno potente per te: iniziative, dichiarazioni, gesti pubblici. Ma non perdere il contatto con l’anima delle cose. Un amico ha bisogno del tuo calore. Sul lavoro, agisci con fierezza, non con arroganza.

Vergine

Cari Vergine, Plutone e Mercurio stimolano la tua mente logica, ma è con la sensibilità che oggi potrai risolvere una questione delicata. In amore, qualcuno ti osserva da lontano: lasciati notare.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna accarezza il tuo segno con un tocco d’arte. Sei affascinante, lieve, e oggi potresti ricevere un invito speciale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata densa, profonda, quasi magnetica. Hai uno sguardo che affonda e una parola che conquista. Un incontro potrebbe cambiarti dentro. Evita scontri di potere: la tua forza oggi è silenziosa, ma dirompente. Passione sotto pelle.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo ti chiede di muoverti, fisicamente o mentalmente. Esplora, leggi, proponi: la noia non fa per te. L’amore è allegro, leggero, quasi giocoso. Chi è solo può vivere un flirt internazionale… o digitale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata intensa, ma tu sei abituato a portare il peso con eleganza. Le stelle consigliano di non rimandare: una decisione va presa ora. In amore, apri il cuore senza paura di mostrare le crepe: chi ti ama lo farà anche per quelle.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 agosto 2025), Urano ti solletica con un’intuizione improvvisa. È tempo di rinnovare qualcosa: la casa, un abito, persino un legame.

Pesci

Cari Pesci, una giornata che parla attraverso le sfumature: sensazioni, sguardi, silenzi. Non forzare nulla. In amore, basta un gesto. L’arte, la musica, la scrittura ti aiutano a centrarti. Oggi sei più vicino che mai al tuo mondo interiore.