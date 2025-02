Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 febbraio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 febbraio2025:

Ariete

Cari Ariete, la dissonanza di Marte potrebbe portare qualche tensione sia in ambito familiare che lavorativo, aumentando il livello di stress. Tuttavia, in amore si prospettano sviluppi positivi in vista del fine settimana.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata favorevole, vi sentite in grande forma. È il momento ideale per affrontare nuove sfide e consolidare le relazioni esistenti.

Gemelli

Cari Gemelli, potreste sentirvi sottotono. È consigliabile prendersi del tempo per riflettere e non forzare situazioni che non scorrono come desiderato.

Cancro

Cari Cancro, le stelle suggeriscono di prestare attenzione alle emozioni profonde. Riconoscere e affrontare i sentimenti può portare a un progresso positivo, sia personale che professionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 febbraio 2025), dedicate tempo alle persone che vi sono sempre state vicine. Anche un breve messaggio o una chiamata possono rafforzare legami importanti. In amore, preparatevi a incontri speciali.

Vergine

Cari Vergine, affrontate apertamente le questioni che vi preoccupano. Le soluzioni potrebbero essere più semplici di quanto pensiate. In ambito relazionale, potreste rivalutare alcune persone nella vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte dissonante potrebbe influenzare il vostro umore, rendendolo altalenante. Cercate di evitare conflitti inutili in amore e concentratevi sugli obiettivi lavorativi, senza disperdere energie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna avvia cambiamenti in ambito familiare, mentre Plutone aggiunge potere per mantenerli. Una scelta apparentemente insignificante oggi potrebbe avere un impatto positivo in futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra creatività è al massimo. Utilizzatela per risolvere situazioni complesse e per riunire gruppi o persone che si sono allontanate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, riflettete sul vostro passato con mente aperta; questo potrebbe aprire nuove opportunità. Una chance professionale che pensavate persa potrebbe ripresentarsi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 febbraio 2025), potreste sorprendere voi stessi con azioni o decisioni inaspettate. Ascoltate i vostri istinti e non abbiate paura di seguire nuove intuizioni.

Pesci

Cari Pesci, il vostro passato potrebbe offrirvi spunti preziosi. Condividere le vostre esperienze può rafforzare le relazioni attuali e portare a nuove connessioni significative.