Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, le stelle non promettono rivoluzioni, ma offrono qualcosa di più sottile e prezioso: conferme. Ciò che avete intuito nei giorni scorsi trova riscontro, nel bene o nel male. È una giornata in cui la realtà si mostra per quella che è, senza troppi filtri. Non sempre sarà comodo, ma sarà utile. Attenzione ai dettagli e alle parole dette quasi per caso: nascondono significati importanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Marte continua a darvi forza, ma oggi vi chiede anche maturità. Nel lavoro potreste avere la conferma che una scelta fatta tempo fa era quella giusta, oppure capire che è il momento di correggere il tiro. In amore, meno impulsività e più ascolto: una persona vicina ha bisogno di essere compresa davvero.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere vi protegge e vi rende più stabili interiormente. Nel lavoro arrivano piccoli segnali positivi che vi fanno capire di essere sulla strada giusta. In amore, però, non accontentatevi della tranquillità: cercate anche emozione e profondità, perché ne avete bisogno più di quanto pensiate.

Cancro

Cari Cancro, Mercurio rende la mente attiva, ma oggi anche più riflessiva. Nel lavoro potreste rivedere una strategia o cambiare idea su qualcosa. In amore, una situazione poco chiara richiede una presa di posizione: non potete più restare nel dubbio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 aprile 2026), la Luna vi rende particolarmente sensibili, ma anche più consapevoli. Nel lavoro cercate di non lasciarvi condizionare troppo dall’ambiente. In amore, invece, arriva un momento importante: una parola o un gesto possono rafforzare molto un legame.

Vergine

Cari Vergine, il Sole vi sostiene e vi rende più sicuri, ma oggi vi invita anche a essere meno centrati su voi stessi. Nel lavoro, ascoltare gli altri può darvi un vantaggio. In amore, la passione cresce, ma serve anche attenzione ai bisogni dell’altra persona.

Bilancia

Cari Bilancia, Saturno vi aiuta a essere concreti e lucidi. Nel lavoro riuscite a sistemare situazioni complesse e a mettere ordine dove mancava. In amore, però, cercate di non controllare tutto: lasciate spazio a qualcosa di più spontaneo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere porta desiderio di equilibrio, ma oggi vi chiede anche decisione. Nel lavoro non potete più rimandare una scelta. In amore, un confronto sincero può chiarire molte cose e riportare armonia.

Sagittario

Cari Sagittario, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro avete una visione chiara di ciò che sta accadendo e questo vi dà un vantaggio. In amore, emozioni intense ma anche più mature: sapete distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Giove porta voglia di movimento e cambiamento. Nel lavoro potreste avere un’intuizione interessante da sviluppare. In amore, cercate leggerezza ma anche sincerità: non volete più situazioni complicate o ambigue.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 aprile 2026), Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro piccoli risultati vi danno fiducia e confermano il vostro percorso. In amore, però, serve più apertura: chi vi sta accanto ha bisogno di sentire il vostro coinvolgimento.

Pesci

Cari Pesci, Urano porta idee improvvise ma anche un po’ di inquietudine. Nel lavoro una vostra intuizione può essere molto utile. In amore, attenzione alla distanza emotiva: chiarite ciò che provate per evitare incomprensioni.