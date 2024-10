Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, si entra nel vivo dell’autunno e per voi, che siete delle persone sensibili e amanti del cambiamento, si apre una fase nuova per voi, soprattutto se siete in coppia con uno Scorpione. La Luna, in questo inizio di ottobre, vi aiuta a gestire qualche problema in famiglia: per fortuna in questa giornata avrete l’occasione di eliminare malintesi e gelosie.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovrete avere parecchia cautela nel superare alcuni ostacoli. Non temete, però, perché non sarà nulla di insormontabile. Il consiglio delle stelle è anche di coltivare il rapporto con alcune persone che vivono lontano, ma che sono speciali per voi.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi è un periodo un po’ complicato anche a causa di Giove, in opposizione per un bel po’ di tempo. Branko nel suo oroscopo vi consiglia di porre attenzione a tutto quello che farete e di curare alcuni rapporti di collaborazione.

Cancro

Cari Cancro, avrete qualche difficoltà di troppo a causa soprattutto di uno stato di salute non proprio perfetto. Cercate di resistere, anche perché i prossimi giorni gireranno in positivo per voi e il vostro segno. Non mancheranno i problemi e i grandi dubbi, soprattutto per quel che riguarda il lavoro e alcune persone con cui condividete la professione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 ottobre 2024), per voi parecchi pensieri rivolti al passato. Cercate di dimenticare una persona, ma per farlo avete bisogno di vivere al meglio il vostro presente. Mercurio e Venere saranno vicine al vostro segno e vi porteranno ulteriori pensieri negativi. Cercate di resistervi e di concentrarvi esclusivamente su quello che vi fa stare bene.

Vergine

Cari Vergine, inizia un mese di ottobre che si rivelerà ricco di soddisfazioni e felicità. Le stelle, infatti, vi prenderanno sotto la loro protezione e favoriranno molti cambiamenti nella vostra vita. Alcuni di essi saranno inattesi, come ad esempio in amore, mentre altri vi aiuteranno a respirare un po’ dal punto di vista economico. Favorita anche la creatività e la possibilità, per i single, di fare nuove conoscenze.

Bilancia

Cari Bilancia, siete tra i segni favoriti del giorno. Ottobre, del resto, è uno dei mesi in cui storicamente avete fatto meglio. Anche quest’anno le vostre giornate saranno ricche di impegni, stimoli e divertimento. Attenti però a un po’ di nervosismo, che emergerà in un momento particolare della giornata: ricordate di mantenere la calma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo mese di ottobre ci sarà molto da sorridere. Finalmente arriva un periodo florido per voi da tutti i punti di vista, anche perché emergeranno tante novità favorite dal moto degli astri. La Luna nel segno, oggi, vi permette di passare fantastici momenti d’amore con il partner, mentre riscoprirete alcuni piaceri della vita che stavate trascurando da troppo tempo, senza un valido motivo.

Sagittario

Cari Sagittario, siete in fervente attesa di una data che si avvicina sempre più. Preparatevi al meglio all’appuntamento, ma nel frattempo non sottovalutate il movimento degli astri nel vostro segno. Dalla fine di questa settimana Marte smetterà di esservi in opposizione: avrete l’occasione di vivere in modo più spensierato l’amore, mentre sul lavoro siete sempre più vicini a una svolta importantissima, seppur con tanti interrogativi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornate felici in vista per tutti voi. Dopo aver tanto faticato e sudato finalmente le stelle vi sorridono.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 ottobre 2024), una giornata di grande sensualità, ma anche di un’eccessiva impulsività che può rivelarsi dannosa. Le stelle vi avvertono di fare attenzione alle parole che utilizzate, soprattutto nei confronti di persone a cui tenete moltissimo. In questi giorni sarete particolarmente litigiosi, soprattutto sul lavoro.

Pesci

Cari Pesci, è un giorno che rappresenta un momento di grande cambiamento. In autunno cadono le foglie, fa notare l’astrologo, ma per voi questo succede solo per lasciare posto a boccioli nuovi e colorati. Favoriti, in questa giornata, l’amore e i viaggi.