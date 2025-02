Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 febbraio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 febbraio2025:

Ariete

Cari Ariete, il mese di febbraio finalmente vi porterà ad uscire dal pantano in cui eravate finiti nel mese di gennaio. Non ci saranno più quelle opposizioni astrali che vi hanno reso piuttosto nervosi e agitati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio in Capricorno rappresenta per voi una fonte di grandi opportunità, soprattutto a livello lavorativo. Finalmente ci saranno le condizioni per far valere le vostre ragioni ma anche per mettere in mostra il vostro talento.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in Bilancia porterà una ventata di aria positiva nella vostra vita dopo un periodo decisamente turbolento. Adesso finalmente vedrete le cose nella maniera giusta evitando di autocolpevolizzarvi.

Cancro

Cari Cancro, è vero che l’opposizione della Luna sta causando notevoli guai nella vostra vita privata, ma questo non deve indurvi ad essere pessimisti o a starci male. Anche perché si tratta di una fase transitoria che si esaurirà a breve, quando avrete decisamente stelle molto più concilianti e positive.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 febbraio 2025), non fatevi condizionare dai tanti conflitti in corso che stanno avvelenando la vostra vita. Piuttosto cercate di concentrarvi sulle cose che volete realmente fare nel vostro futuro. In questi giorni sarete circondati dall’affetto delle persone che vi vogliono bene e che vi stimano e questo rappresenterà per voi un motivo di forza e di stimolo.

Vergine

Cari Vergine, prosegue questa fase nuova in cui non vi manca energia e vitalità. Dopo un periodo piuttosto grigio e teso, adesso state finalmente rivedendo la luce. Anche dal punto di vista interiore siete più lucidi e consapevoli dei vostri mezzi e delle vostre possibilità.

Bilancia

Cari Bilancia, anche nei primi giorni di febbraio dovrete fare i conti con qualche opposizione planetaria, ma si tratta di una situazione astrologica transitoria che a breve si esaurirà e non lascerà strascichi. Quindi si tratta di resistere e di tenere duro soprattutto in questi giorni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sono in arrivo delle brillanti intuizioni che vi consentiranno di svoltare soprattutto in ambito professionale. Anche chi sta studiando per preparare un esame andrà incontro ad una brillante affermazione. Avrete stelle molto promettenti anche per quanto riguarda l’amore quindi evitate di chiudervi in casa.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna arriverà nel segno in serata e questo comporterà la possibilità di vivere l’amore con maggiore serenità anche in quelle coppie che ultimamente hanno avuto qualche dissapore. Cercate di sfruttare l’influenza della Luna in maniera positiva anche per rinsaldare qualche rapporto che ultimamente si è deteriorato.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, i pianeti veloci vi aiuteranno a trascorrere una giornata in serenità e all’insegna di belle sorprese. Voi amate quelle situazioni che stimolano la vostra fantasia e la vostra voglia di vivere. Ci saranno delle belle opportunità da cogliere al volo sia in amore che nel lavoro: fatevi trovare pronti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 1 febbraio 2025), se gennaio è stato un mese piuttosto proficuo, anche febbraio potrebbe riservarvi delle belle novità in ogni campo. Siete molto ambiziosi e determinati e questo vi aiuterà ad ottenere delle belle affermazioni a livello personale. Fra poco Venere si sposterà in Acquario e lascerà spazio a qualche insidia in amore.

Pesci

Cari Pesci, l’arrivo del mese di febbraio rappresenta una buona notizia, sotto tanti punti di vista. Sarà un mese in cui la dinamica dei pianeti sarà molto protettiva nei vostri confronti e vi aiuterà ad avere in mano la situazione e a regolare meglio i vostri interessi sia in amore che nel lavoro.