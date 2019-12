Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 17 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Giornata piuttosto nervosa per i Bilancia. Sei un po’ spazientito nei confronti degli altri. Stai diventando più selettivo e preferisci allontanarti da chi ti fa perdere tempo o non è in sintonia con te. Questo vale anche in amore.

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata positiva invece per gli Scorpione grazie all’influsso della Luna. Meglio però essere cauti in amore, specie nel weekend. Ottime opportunità in ambito professionale.

SAGITTARIO

Giornata nervosa per i Sagittario, in cui c’è molta rabbia e tensione. Dovresti cercare di tenere le emozioni negative sotto controllo, evitare le discussioni, perché potrebbero sfociare in qualcosa di più grande di quello che vorresti, con conseguenze negative per te. Miglioramenti da giovedì.

CAPRICORNO

Giornata positiva per i nati sotto il segno del Capricorno, in cui potrebbero arrivare delle buone novità soprattutto riguardanti l’ambito professionale. Le stelle favoriscono anche l’amore, ma a partire da questo weekend. Fino ad allora meglio prendere tempo. Questo il consiglio di Paolo Fox per l’oroscopo di oggi.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi (17 dicembre 2019) sarà una giornata buona per l’amore: Venere sta per arrivare nel tuo segno e favori i sentimenti, comprese le nuove storie. Sarai particolarmente affasciante e passionale. Attenzione invece alle spese.

PESCI

Giornata un po’ faticosa a causa della Luna in opposizione per i Pesci. Cercate di essere più accomodanti. Molto meglio in ambito professionale, il lavoro può offrire delle buone soddisfazioni entro la fine di questo mese.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: durante la giornata sarete particolarmente affascinanti e riscuoterete molto successo sopratutto in amore.

