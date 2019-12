Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 17 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Giornata un po’ nervosa per i nati sotto il segno dell’Ariete. Cercate di mantenere il sangue freddo, specie in ambito professionale: dovete mantenere gli impegni in vista dei progetti futuri. Cercate di essere cauto in amore, magari prova a ravvivare un po’ il rapporto.

TORO

Giornata positiva per i Toro, con le stelle a favore che consentono di risolvere qualche questione in sospeso. Cerca di approfittarne per parlare, per mettere in chiaro quello che provi, anche in amore. Dicembre sarà un mese un po’ faticoso e il consiglio è quello di portare pazienza.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata positiva anche per i Gemelli, ma cercate di non strafare, altrimenti potreste innervosirvi. Le cose si stanno mettendo al meglio e miglioreranno ancora nel prossimo anno. Ormai i fastidi dati dall’opposizione di Giove sono solo un brutto ricordo.

CANCRO

Cari Capricorno, anche per voi si prospetta una giornata positiva: finalmente state uscendo da quella fase negativa che vi ha caratterizzato per un lungo periodo. La Luna in ottimo aspetto ha un influsso decisivo soprattuto in amore e si farà sentire specialmente verso la fine del mese.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi potrebbe essere una giornata ottima per quanto riguarda gli affari, la professione, i soldi: possono esserci buoni contatti, progetti, iniziative, chiamate. In questo martedì 17 dicembre però non andrà altrettanto bene per quanto riguarda i sentimenti: forse sei troppo preso dal lavoro, ma l’amore passa in secondo piano.

VERGINE

Giornata positiva per i Vergine, preludio di una bella settimana grazie a una Luna grandiosa nel vostro segno. L’influsso della Luna favorirà i cambiamenti, potranno esserci dei tagli alle spese.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie per quanto riguarda affari, lavoro, soldi. Meno buona la giornata sul fronte sentimentale…

