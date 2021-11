Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 30 novembre 2021

Questa sera, martedì 30 novembre 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 novembre 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, si parlerà di un tema delicato, ovvero l’introduzione del super green pass e le sue contraddizioni, raccontate con un reportage esclusivo dal Friuli-Venezia Giulia dove è già stato applicato. Verrà poi approfondito il caso di Londra dove, nonostante l’alto numero di contagi, il governo non ha introdotto nessuna forma di restrizione e non esiste il certificato verde, ma gli unici obblighi sono quelli di indossare la mascherina al chiuso e di effettuare la quarantena se si proviene da un paese estero. Si dibatterà inoltre di virus e vaccini, con un’inchiesta esclusiva nei pronto soccorso italiani che faticano a trovare medici preparati. Si tratterà anche del ritorno in alcune Regioni del fenomeno chiamato “Parentopoli” che vede l’assunzione in incarichi pubblici di persone con legami familiari a politici. Infine, il consueto cavallo di battaglia di “Fuori dal Coro” relativo ai ladri di case, con nuove storie portate alla luce dal programma.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 30 novembre 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.