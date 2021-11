L’anti-oroscopo: gli astri sette giorni dopo

Per questo numero ci atterremo alle profezie di Simon & the Stars:

Ariete

«C’è tempo per crescere. Di ruolo, di posizione, di prestigio soprattutto se da poco sei partito con una novità». E infatti Fiorella Mannoia, 4 aprile 1954, su Rai3 con “La versione di Fiorella”,registra un floppone clamoroso e il 29 ottobre tocca il 2 per cento di share con 307mila spettatori.

Toro

«Devi trovare il modo di concentrarti su ciò che stai facendo e trovare un modo per rafforzare la tua posizione». E invece il miliardario Mark Zuckerberg, 14 maggio 1987, il 29 ottobre lancia la piattaforma social Meta ma non gliene importa un granché praticamente a nessuno.

Gemelli

«Uno splendido inizio settimana che vede un picco delle sue potenzialità già nella giornata di lunedì 25». E invece l’ex consigliere triestino di Forza Nuova Fabio Tuiach, 4 giugno 1980, che aveva definito il Covid «una punizione divina per i gay», contrae il Covid a causa degli idranti. Dice lui.

Cancro

«Il Sole ha appena mollato le ostilità ed è tornato a favore e dal fine settimana anche Marte segue il suo esempio!». E invece il 26 ottobre, ospite a Otto e mezzo su La7, Luigi Di Maio, 6 luglio 1986, viene strapazzato da Lilli Gruber stupita per l’autobiografia del politico a soli 35 anni.

Leone

«Mettiamola così: ciò che proprio non sopporti sul lavoro è che qualcuno ti venga a dire “come devi fare”, ricevere una critica è qualcosa che non digerisci». E infatti Massimiliano Allegri, 11 agosto 1967, dopo la seconda sconfitta consecutiva con la Juve viene contestato dai giocatori.

Vergine

«Il buon aspetto del Sole e di Marte (da questa settimana a favore), aiutano a ritrovare grinta e determinazione negli affari». E invece Dario Antonio Usuga David, 15 settembre 1971, a capo del narcotraffico colombiano ed erede di Pablo Escobar, viene arrestato. E ce ne rallegriamo.

Bilancia

«C’è un’energia talmente forte in questo periodo, che devo invitarti a fare il più possibile. A tentare, azzardare, buttarti!». E invece Silvio Berlusconi, 29 settembre 1936, con la candidatura di Mario Draghi al Quirinale, vede sostanzialmente sfumare la sua. E ci rallegriamo pure di questo.

Scorpione

«Si affievolisce quel pessimismo, quel senso di pesantezza (anche fisica) che ha contraddistinto le ultime settimane del lavoro e della vita personale». E invece Maurizio Molinari, 28 ottobre 1964, direttore de La Repubblica, il 30 ottobre si addormenta durante un collegamento col Tg2.

Sagittario

«Ancora una settimana convincente dal punto di vista professionale». E invece per Andrea Agnelli, 6 dicembre 1975, va tutto male: dal flop della Superlega, passando per il rosso nel bilancio della Juve e il caso Suarez fino alle indagini per le plusvalenze nell’acquisto dei giocatori.

Capricorno

«Direi che d’ora in poi avrai la determinazione giusta per affrontare qualsiasi situazione». E infatti alla conferenza di Glasgow Greta Thunberg, 3 gennaio 2003, esorta con energia i leader mondiali a prendere provvedimenti per i cambiamenti climatici, bacchettandoli per l’inazione.

Acquario

«Una divergenza di vedute, un piccolo scontro potrebbe caratterizzare le giornate intorno a venerdì 29, quando la Luna in opposizione rende irrequieti». E infatti Maria Elena Boschi, 24 gennaio 1981, se la prende col Pd per il naufragio del Ddl Zan e difende Renzi. Come sempre.

Pesci

«Per alcuni questa può essere realmente la via di fuga verso un mondo migliore». E infatti Luciano Spalletti, 7 marzo 1959, dopo le critiche per la vittoria sulla Salernitana e il mancato coinvolgimento di Insigne, ai giornalisti dice: «Non rompete i coglioni, se no torno in campagna!».