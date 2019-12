Solito veloce sguardo alle notizie del giorno. Il sindaco di Bibbiano Carletti da ieri è meno mostro, per qualcuno santo. Facciamo una cosa: non parlateci di Bibbiano, fate i seri, non cedete alla tentazione di diventare sciacalli. Ne scrivo proprio oggi su TPI.

Poi, il MES: dicono di deputati leghisti che il testo era stato tenuto nascosto. Sì, come no, era addirittura in pdf leggibile su Twitter. Sempre sul MES si rivede Di Battista e il M5S ricomincia a litigare con il PD. Il PD come quasi ogni giorno minaccia di fare cadere il governo. Che spettacolo triste.

E infine: il Tribunale di Roma dice che i respingimenti sono illegali. Ma attenzione: non lo dicono i giudici, lo dice la legge, le leggi nazionali e internazionali. Come ripetevamo da un po’.

Potrebbero interessarti Manuel Bortuzzo torna alla guida di un'auto Picchiò con calci e pugni un detenuto, revocati domiciliari a un agente penitenziario: “Non è tortura” Omicidio Sacchi, Anastasiya al gip: "Non sapevo dei 70mila euro"