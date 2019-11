Alcune notizie del giorno in questa domenica piovosa. Dice Gratteri che le rapine in villa sono 12, una al mese, mentre ogni quarto d’ora una donna subisce violenze: siamo sicuri di occuparci della legittima difesa che serve davvero in questo Paese?

Poi, Grillo e Di Maio si sono incontrati. In due hanno deciso le sorti del Movimento 5 Stelle: uno vale uno ma due valgono di più.

Il professore antisardine chiede scusa: del resto non tutti i vigliacchi sono fascisti ma tutti i fascisti sono vigliacchi. E infatti si scusano.

Infine, Salvini se la prende con una scultura: come con Ilaria Cucchi o con la Segre alla fine non riesce a fare altro che proiettare il mondo su di sé. Alla faccia della complessità che servirebbe per sapere governare un Paese.

