Notizie di oggi Agenda 10 dicembre 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 10 dicembre 2019

Agenda politica

Ex Ilva: sciopero di 24 ore negli stabilimenti ArcelorMittal e manifestazione nazionale Cgil, Cisl e Uil su industria, crescita e occupazione, a Roma in Piazza Santi Apostoli.

Governo: incontro di Conte con sindacati su investimenti e Mezzogiorno, partecipa Landini.

Camera: ‘La comunicazione al tempo dei social, con Fico, Pisano e Bellanova, Martella, Borghi e Boldrini.

Notizie di oggi: agenda esteri

Mondo: Giornata mondiale dei diritti umani

Ue: riunione dei ministri degli Affari europei per fare il punto sul rispetto dello stato di diritto in Polonia e Ungheria

Repubblica ceca: manifestazione contro il primo ministro Babis a Praga.

Parigi: Nuova giornata di scioperi, proteste e manifestazioni contro la riforma delle pensioni di Macron.

Usa-Russia: atteso vertice bilaterale tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il presidente americano Donald Trump.

Kazakistan: negoziati tra Russia, Turchia e Iran sulla Siria.

Madrid: prosegue il Summit sul clima (COP25) dove ieri ha parlato l’attivista Greta Thunberg.

Agenda economica

Banca d’Italia: ‘Gender gaps in the Italian economy and the role of public policy’ con Visco, Perrazzelli e Bonetti.

Agenda cronaca

Milano: manifestazione dei sindaci a sostegno di Liliana Segre.

Torino: le Sardine in piazza Castello e contromanifestazione al Palazzo di Giustizia.

Agenda sportiva

Calcio: Champions League, Napoli-Genk e Inter-Barcellona.