“Facciamo chiarezza: il servizio delle Iene sull’ex ospedale di Legnano non è andato in onda perché il Presidente Fontana ha inviato una diffida a Mediaset per bloccarne la pubblicazione”, così spiega in una nota Riccardo Olgiati, Deputato del MoVimento 5 Stelle.

“La cosa assurda è che Fontana, come tutti, questo servizio non l’ha ancora visto, se non quei pochi secondi che erano nell’anteprima. Non sappiamo quali siano ora le precisazioni che intende fare prima della pubblicazione, che è stata solo rinviata a settimana prossima, ma allora torno per la terza volta a chiedere quanto già fatto a più riprese nel mese di marzo: perché Fontana non viene a fare un sopralluogo per valutare se all’interno dell’area dell’ex Ospedale di Legnano ci siano spazi che possano essere utilizzati per gestire al meglio l’emergenza?”.

L’ospedale di Legnano era stato citato tra le possibili scelte alternative, rispetto alla nuovo ospedale in Fiera, che fino ad oggi si è rivelato largamente inutilizzato, rispetto all’ingente costo di realizzazione.

Secondo i Sindacati, sarebbe stato meglio rivitalizzare alcuni ospedali in disuso, tra cui quello di Legnano, appunto. “L’assessore Gallera a suo tempo aveva risposto sventolando una relazione tecnica della ASST che ne certificava l’inagibilità se non in tempi molto lunghi, troppo per l’urgenza che stiamo affrontando”, continua Olgiati.

“Ho la netta sensazione che quella relazione (che ho chiesto più volte all’assessore ma che non ho mai ricevuto) si riferisca solo al monoblocco, la parte più vecchia all’interno dell’area. E su quella parte non fatico a credere che sia troppo malandata per essere recuperata in poco tempo e con pochi soldi. Ma all’interno dell’area dell’ex Ospedale forse Fontana e Gallera non sanno che ci sono aree di più recente costruzione ed altre ancora in fase di ristrutturazione che potrebbero essere sfruttate, magari con un semplice cambio di destinazione d’uso se ad oggi non fossero destinate a spazi sanitari”.

“Il condizionale è d’obbligo perché io la dentro non ci sono mai stato e non posso avere certezza. Per questo motivo ho sempre insistito per un sopralluogo”.

“Abbiamo già perso un mese e mezzo ma visto che in Lombardia la curva dei contagi tarda a scendere e soprattutto gli scienziati sono sempre più concordi nel ritenere probabile un nuovo picco del virus in autunno l’opportunità di trovare nuovi spazi distinti dagli ospedali è tutt’altro che inutile”.

“Quindi torno per la terza volta a fare la domanda: Presidente Fontana, perché non viene a Legnano a fare un sopralluogo e ci togliamo il dente una volta per tutte?”.

