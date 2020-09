Primo giorno di scuola anche a Codogno: in arrivo mascherine biodegradabili

Sono oltre un milione gli studenti che oggi, 14 settembre 2020, tornano in classe. Circa 4.000 sono quelli di Codogno, il comune del lodigiano dove si è registrato il primo paziente italiano di Covid-19, Mattia Maestri. Dalla primaria alle superiori, il blocco delle lezioni era scattato il 22 febbraio, ovvero nove dopo l’accertamento del caso. Questa mattina il Sindaco Francesco Passerini, accompagnato dagli assessori all’Istruzione e ai Lavori Pubblici, ha girato le classi per fare gli auguri di una buona ripresa di quello che sarà comunque “un anno delicato e complicato”. Alla scuola media Ognissanti Passerini ha fornito 5.000 mascherine chirurgiche, annunciando che a breve ne arriveranno di tipo biodegradabile “in modo da preservare l’ambiente. E’ già stata contattata un’azienda lombarda che le produce e siamo in attesa del preventivo”, ha spiegato il Sindaco.

Un pensiero agli alunni che finalmente tornano in classe è stato riservato anche da Laura Parolin, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, che in una lettera aperta agli studenti ha ricordato: “Diritto allo studio non significa solo uguali opportunità di istruzione, ma anche uguali possibilità di crescita come cittadine e cittadini: contrastando le disuguaglianze socioculturali, valorizzando il singolo come strumento di crescita civile ed economica dell’intera società. Per questo, sono certa che un sistema scuola che si faccia carico non solo di mettere in pratica le misure di sicurezza fisiche, ma anche quelle psicologiche, debba essere una priorità”.

Tra gli interventi sollecitati dagli Psicologi ci sono l’implementazione di azioni di sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress e ansia, la predisposizione di strumenti a supporto della comunicazione interna all’istituzione e con i collaboratori, il monitoraggio costante del benessere psicologico del sistema scolastico e dei suoi componenti.

Leggi anche: 1. Covid, lo scienziato Garattini: “Accelerare sul vaccino potrebbe rivelarsi un disastro” / 2. Coronavirus, come funziona il vaccino di Oxford: 32mila volontari pronti a testarlo / 3. La prima italiana che si è sottoposta al vaccino anti Coronavirus: “Per ora sto benissimo”

Potrebbero interessarti L’Istituto Auxologico inaugura la sua nuova sede a Meda (MB) Ludovica Martino: da “Skam” al red carpet di Venezia 77 con Wakeup Cosmetics Milano Esplosione in Piazzale Libia a Milano: sei feriti, di cui uno grave