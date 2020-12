Milano, Vigilia di Natale: Glovo prepara un cenone speciale per medici e infermieri del Sacco

Il cenone della vigilia di Natale sarà davvero speciale per infermieri, medici e operatori sanitari dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano: Glovo ha preparato per loro 280 pasti, firmati da 10 ristoranti cittadini.

Si tratta di un ringraziamento per l’incessante lavoro svolto durante tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, nel quale i lavoratori hanno continuato incessantemente a operare, nonostante le difficoltà, per garantire alla popolazione l’assistenza sanitaria, ma anche la continuità della vita quotidiana in sicurezza. Alcuni più di altri hanno assunto un ruolo vitale per i cittadini che hanno scelto loro come simbolo di questa emergenza e che Glovo insieme a 10 ristoranti presenti a Milano – aderenti alla piattaforma di delivery – hanno deciso di ringraziare in questo modo.

Il 24 dicembre Alice Pizza, Burger King, Ham Holy Burger, I love Poke, Panino Giusto, Pescaria, Poke House, Poporoya, Rossopomodoro, 12oz Coffee Joint doneranno le proprie specialità e le recapiteranno tramite Glovo al personale medico e sanitario, che in un giorno di festa come la Vigilia sarà impegnato ad assistere chi combatte contro il virus.

“Abbiamo preparato una sorta di Cenone della Vigilia anticipato da portare a chi, impegnato nella cura e nell’assistenza dei malati, non potrà trascorrere queste ore con i propri familiari. La risposta della ristorazione milanese, nonostante le difficoltà del settore, è stata unanime e siamo riusciti a organizzare 280 pasti con una varietà di specialità gastronomiche che rispecchiano in pieno l’offerta culinaria meneghina”, commentano in una nota congiunta i ristoranti aderenti all’iniziativa.

“Siamo grati a Glovo e a tutti i ristoratori milanesi che, nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare e che tutt’ora stanno vivendo, hanno scelto di aderire a questa bella iniziativa, mostrando solidarietà ai nostri operatori sanitari impegnati, sin dal primo momento, nella lotta contro il Covid-19 – dichiara Alessandro Visconti, direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco – Offrire i pasti la vigilia di Natale è il più bel regalo che Glovo e i ristoratori potessero fare al personale sanitario, facendo sentire la vicinanza di Milano e dando la forza per continuare a lottare contro il Covid-19″.

“Volevamo dare un piccolo contributo a chi durante l’emergenza sanitaria ha lavorato al servizio della comunità, prendendosi cura delle persone con servizi e azioni che vanno al di là della propria professione, colmando le distanze, così inevitabili durante il Coronavirus. Vogliamo mostrare loro la nostra vicinanza, e tutto il nostro ringraziamento per la loro instancabile dedizione” – ha dichiarato Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia – Siamo grati alla ristorazione presente a Milano che ha voluto contribuire a questo progetto e ci auguriamo che un assaggio delle loro specialità possa portare un po’ di calore a medici, infermieri, operatori sanitari che anche durante la Vigilia saranno impegnati in prima linea”.

