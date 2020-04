Milan, il regalo di Pasqua per i tifosi Over 65

Il Milan fa un regalo di Pasqua speciale per i suoi tifosi: la società rossonera sta infatti consegnando 2.000 pacchi-dono contenenti generi di conforto, mascherine e gadget rossoneri al domicilio dei suoi abbonati Over 65, una fascia d’età particolarmente esposta ai rischi del Coronavirus. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con alcune aziende-partner del Milan, quali Alps, Balocco, Bioscalin, La Molisana e Peroni, nonché al supporto logistico di Yusen. Il kit pasquale contiene dei gadget del Milan, generi alimentari, prodotti di igiene e anche delle mascherine, frutto della donazione dei Milan Club in Cina.

Inoltre, il club rossonero ha sin qui raccolto oltre 600.000 euro attraverso la campagna di fundraising “Un goal contro il Coronavirus”, organizzata da Fondazione Milan. La compagna è ancora attiva, chiunque può contribuire attraverso www.gofundme.com. I fondi sin qui raccolti sono stati donati agli ospedali San Raffaele e Policlinico, all’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e agli istituti scolastici Confalonieri, Pezzani e Giacosa.

Leggi anche:

1. Fondazione Cortina 2021: continua con successo l’asta benefica per sostenere l’ospedale di Belluno / 2. “Siete tutti miei nonni!”: i bambini “adottano” gli anziani soli nelle case di riposo

Potrebbero interessarti Leolandia dona oltre 200 uova di Pasqua all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Un pranzo di Pasqua speciale all’Ospedale Sacco con “Miscusi” e lo chef Pino Cuttaia La Lombardia blindata per Pasqua: “Non andate nelle seconde case o diffonderete il contagio”