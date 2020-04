Si è rivelata un grande successo l’iniziativa di fundraising promossa da Fondazione Cortina 2021 per supportare l’Ospedale di Belluno – AULSS 1 Dolomiti, in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus.

Per questo, Fondazione Cortina 2021 ha deciso, insieme agli atleti locali, di continuare a sostenere la principale struttura sanitaria provinciale con una seconda asta benefica capace di garantire un contributo economico ancora maggiore in questa complessa fase che tutto il territorio sta attraversando.

A essere messe in palio, questa volta, sono cimeli appartenuti ai giovani atleti ampezzani degli sport invernali e agli Ambassador dei Mondiali, insieme a prodotti e attrezzature sportive forniti dai partner di Fondazione Cortina 2021.

Tra gli articoli all’asta ci sono la tuta di gara, con autografo e dedica, indossata dal 26enne Mattia Gaspari lo scorso 1° marzo, quando vinse il bronzo nello skeleton ai Campionati del mondo di bob 2020 disputati ad Altenberg (la prima medaglia mondiale per l’Italia in questa disciplina), e i guanti Level della 25enne Giulia Gaspari, della Nazionale italiana di snowboard, anche in questo caso autografati: due autentiche chicche che faranno sicuramente gola a tutti gli appassionati degli sport invernali.

Ma ci sono anche il pettorale di gara indossato sulla Streif di Kitzbühel in Coppa del mondo da Silvano Varettoni, ex Azzurro di sci e ora voce di Eurosport per le competizioni veloci maschili, e la divisa indossata ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang da Anna Comarella, giovanissima promessa dello sci nordico italiano.

All’iniziativa partecipano anche i vulcanici Ambassador di Cortina 2021: l’asta permetterà infatti di aggiudicarsi gli scarponi da sci Lange disegnati appositamente per Kristian Ghedina, che il pluricampione ampezzano ha calzato durante la sua ultima stagione di Coppa del mondo, e il casco Dainese autografato di Sofia Goggia, che l’olimpionica bergamasca ha indossato il 19 gennaio 2018 in occasione della sua vittoria in Coppa del mondo sull’Olympia delle Tofane.

Il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, Official Partner di Cortina 2021, contribuisce invece mettendo all’asta le bottiglie da 3 litri Jeroboam prodotte in edizione limitata e dedicate ai podi delle Finali di Coppa del Mondo, mentre Nordica fornisce lo sci Dobermann Spitfire 72 RB Cortina 2021 Limited Edition: uno sci unico, perfetto “per piegare in pista”, prodotto in soli 100 pezzi disponibili e con l’opportunità di accaparrarsi il numero 1 facendo del bene.

L’asta, che si svolgerà dal 10 al 22 aprile, sarà ospitata anche questa volta su CharityStars – piattaforma digitale italiana dedicata alla raccolta fondi per il non-profit tramite il meccanismo dell’online auction – e si pone in continuità con l’asta benefica organizzata da Fondazione Cortina 2021 fino al 9 aprile, che ha permesso di raccogliere finora quasi 12.000 euro a favore dell’Ospedale di Belluno – AULSS 1 Dolomiti.

L’emergenza Coronavirus non è ancora finita, ma Cortina 2021 continua a essere a fianco del territorio e delle comunità locali, facendosi portatore di un messaggio di fiducia nel futuro che parla il linguaggio della solidarietà, della collaborazione e dello sport che fa del bene.