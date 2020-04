Leolandia dona oltre 200 uova di Pasqua all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Il parco a tema Leolandia ha consegnato oltre 200 uova di Pasqua all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Il regalo pasquale è stato pensato in segno di vicinanza e di solidarietà al personale sanitario di uno degli ospedali maggiormente coinvolti nella lotta al Coronavirus. Leolandia si trova a Capriate, nella bergamasca, a poco più di 10 chilometri di distanza dall’ospedale di riferimento del territorio. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è infatti il più importante della città. Progettato a partire dal 2000, è stato inaugurato nel dicembre 2012, diventando la nuova sede dell’azienda ospedaliera degli ex-Ospedali Riuniti di Bergamo.

Nel rispetto delle direttive assunte per la prevenzione della Coronavirus, in questo momento le sei aree a tema del parco, con oltre 40 attrazioni per bambini, sono inattive e contano di ripartire a maggio. In attesa di poter incontrare i “LeoGuests”, la mascotte ufficiale Leo si è incaricata di caricare le uova di cioccolato destinate a medici e infermieri.

