“Ferrero regala 1.000 uova di Pasqua”: la nuova bufala su WhatsApp

Ferrero regala l’uovo di Pasqua, ma è una bufala: la fake news che impazza su WhatsApp

La Ferrero non regala uova di Pasqua. La fake news ha completamente travolto WhatsApp, com’è accaduto lo scorso Natale. Una bufala orchestrata ad hoc nel periodo della festa pasquale: la Ferrero avrebbe regalato 1000 uova di Pasqua tramite il mistico “questionario” il cui link è posto all’interno del testo che ormai gira indisturbato su WhatsApp. Niente di vero: il colosso del cioccolato non ha messo in palio le sue uova pasquali, si tratta infatti di una meschina truffa.

Tutto parte da un messaggio che cattura l’attenzione degli utenti con una promessa allettante: in questo caso, si promette a chi parteciperà al sondaggio la possibilità di vincere una delle mille uova di Pasqua messe a disposizione dal marchio Ferrero. “Clicca su continua per partecipare al sondaggio” recita infine il messaggio. Ad abboccare sono stati in tanti, ma cliccando si finisce su una pagina la cui grafica ricorda molto quella della Ferrero, ma è total fake. Scopo di queste finte campagne pubblicitarie è raccogliere i dati personali degli utenti. Non esiste alcun concorso speciale indetto dalla Ferrero e, se comunque esistesse, non sarebbe diffuso tramite WhatsApp.

Chiunque riceva un messaggio simile da amici/parenti, comunichi il prima possibile che si tratta di una bufala.

