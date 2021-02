“Diamo un futuro a Martina”: gara di solidarietà per la figlia di Valeria e Fabrizio, precipitati in un dirupo

La tragica scomparsa di Valeria e Fabrizio, giovani coniugi residenti a Milano, ha dato il via a una vera e propria gara di solidarietà. Precipitati in un dirupo nel corso di una passeggiata in montagna nel Bresciano, la coppia ha lasciato la loro figlia di soli cinque anni, che oltretutto ha assistito alla drammatica scena. Un’amica di famiglia ha quindi pensato di organizzare una raccolta di fondi su gofundme per garantire un futuro il più possibile sereno alla bambina: nonostante il difficile momento economico che sta attraversando tutta l’Italia e anche la Lombardia, le donazioni sono arrivate da tutto il Paese e sono già stati raccolti quasi 250.000 euro.

A questa iniziativa si somma quella del consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico, che ha annunciato una proposta specifica a Palazzo Marino: “Non conoscevo Valeria e Fabrizio, ma sono rimasto colpito dalla storia della piccola Martina che affronterà la vita senza l’affetto della sua mamma e del suo papà. Proporrò al Comune di Milano di destinare a Martina una delle borse di studio che ogni anno vengono assegnate ad alunni meritevoli che l’aiuterà, se vorrà iscriversi, a sostenere le spese universitarie”.

