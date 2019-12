Previsioni meteo di oggi, 27 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 27 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 27 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 27 dicembre 2019 | NORD

Al nord Italia previste molte nubi compatte sulle aree alpine con deboli nevicate sulle relative zone confinali occidentali oltre i 1700 metri. Su quelle orientali la quota neve sarà intorno ai 1200 metri. Cielo caratterizzato dal transito di velature, localmente anche spesse sul restante settentrione. Foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti, in dissolvimento durante le ore più calde della giornata.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro previsti locali addensamenti al mattino su Sardegna occidentale e aree costiere del Lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni adriatiche, con locali deboli piogge o rovesci lungo le aree costiere.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi venerdì 27 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Locali addensamenti compatti su Sicilia e bassa Calabria con locali deboli piogge. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Dalla sera previsto un diradamento della nuvolosità su Sicilia e Calabria, contestuale aumento sulle regioni adriatiche con locali deboli piogge su Molise e Puglia garganica.

TEMPERATURE

Temperature minime in lieve rialzo sulle aree alpine, bassa Toscana e Lazio centro-settentrionale. In calo sulle aree pedemontane del nord, appennino settentrionale, Sardegna, coste abruzzesi e al sud. Stazionarie altrove. Massime in tenue aumento sulla catena alpina e prealpina. In leggera diminuzione sulle restanti zone lombarde, Sardegna, coste adriatiche centro-meridionali, Lazio meridionale, Campania settentrionale e regioni ioniche. Senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Previsioni meteo oggi venerdì 27 dicembre 2019 | VENTI

Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali su Sardegna e aree ioniche peninsulari. Deboli settentrionali sui rilievi alpini confinali e variabili sul resto del Paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da molto mossi a localmente agitati il mare e il canale di Sardegna. Da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio. Mossi il mar ligure e l’Adriatico. Poco mossi i restanti bacini.