Previsioni meteo di oggi, 20 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 20 dicembre 2019 | NORD

Piogge dalla mattina su tutto il nord-ovest, con progressiva estensione a tutto il settentrione e intensificazione in particolare sulla Liguria e le aree alpine e prealpine.

Sulla pianura Veneta, invece, sono previste foschie dense e locali banchi di nebbia.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo coperto su Toscana, Lazio e Umbria con probabili rovesci sparsi e che si intensificheranno dalla sera sulla Toscana settentrionale, dove non mancheranno anche temporali.

Sul versante adriatico e sulla Sardegna, invece, le nuvole saranno più dense a partire dal pomeriggio, con qualche rovescio sparso.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi venerdì 20 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud cielo poco nuvoloso, eccezion fatta per alcuni addensamenti sulle aree tirreniche e sulla Puglia meridionale con possibilità di qualche debole rovescio.

La sera i fenomeni persisteranno sulla Campania settentrionale, mentre altrove saranno in generale dissolvimento.

TEMPERATURE

Temperature minime in riduzione su Emilia Romagna orientale, regioni tirreniche, aree montuose e centrosettentrionali. Stabili, invece, sul resto dell’Italia.

Le massime saranno in lieve diminuzione su Lombardia orientale, pianura veneta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria orientale e alta Toscana. Senza alcuna sensibile variazione, invece, su Puglia, Basilicata ed isole maggiori.

Previsioni meteo oggi venerdì 20 dicembre 2019 | VENTI

Venti moderati occidentali sulla pianura lombarda e forti raffiche su Liguria, basso Piemonte, appennino tosco-emiliano e le restanti aree appenniniche del centro e del Molise.

Venti moderati sul resto del meridione, con rinforzi sulla Sicilia tirrenica, Sardegna, Toscana e Umbria. Deboli o moderati sul settentrione.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mar ligure e il mar di Sardegna saranno agitati, mentre da molto mossi ad agitati si presenteranno il canale di Sardegna ed il Tirreno settentrionale.

Da mossi a molto mossi i restanti bacini.