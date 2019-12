Previsioni meteo di oggi, 7 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 7 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 7 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 7 dicembre 2019 | NORD

Al nord Italia previsti addensamenti compatti sulla Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso altrove con foschie dense e banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e nelle vallate, in temporanea attenuazione nelle ore più calde.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvolosità diffusa e consistente sulle regioni peninsulari tirreniche ed Umbria con qualche piovasco associato, poche nubi altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 7 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Cielo molto nuvoloso o coperto sul versante tirrenico peninsulare con possibilità di isolati deboli fenomeni in riduzione serale. Bel tempo sulle altre zone con velature sparse di passaggio.

TEMPERATURE

Temperature minime in lieve diminuzione su Salento, Calabria centro-meridionale e Sicilia. In tenue aumento su aree alpine occidentali, Lombardia, basso Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Marche e sulle zone appenniniche. Stazionarie altrove.

Massime in leggero rialzo su aree alpine occidentali, Lombardia, Veneto occidentale, alto Lazio, coste abruzzesi e molisane, Puglia, Basilicata e Calabria ionica. Senza particolari variazioni sul resto del territorio.

Previsioni meteo oggi sabato 7 dicembre 2019 | VENTI

Venti deboli di direzione variabile al nord Italia e dai quadranti occidentali altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da mosso a molto mosso al largo il mar ligure, poco mosso l’Adriatico centro-meridionale. Da poco mossi a mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in attenuazione serale su restante Adriatico e Ionio.