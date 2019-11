Previsioni meteo di oggi, 23 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 23 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 23 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 23 novembre 2019 | NORD

Al nord previste molte nubi in particolare sulle regioni occidentali e sull’Emilia Romagna occidentale con precipitazioni diffuse, più intense e persistenti sul Piemonte meridionale e Liguria centro-occidentale anche a carattere temporalesco su quest’ultima area. Quota neve sulle alpi occidentali generalmente oltre i 1300 metri al mattino, in rialzo nel corso della giornata.

Sul resto del nord addensamenti consistenti su alpi e prealpi e cielo parzialmente nuvoloso altrove. Attese precipitazioni sparse sul triveneto, in particolare sulle aree montuose, coste friulane e adiacenti venete. Temporali al primo mattino.

CENTRO E SARDEGNA

Previsti annuvolamenti compatti lungo le coste tirreniche e sul resto della Sardegna con precipitazioni sparse, temporalesche sulle aree peninsulari al mattino. Dal pomeriggio precipitazioni diffuse, in intensificazione durante la serata lungo le coste di Toscana e Lazio. Sulle restanti regioni centrali nuvolosità medio-alta. Dalla sera addensamenti compatti su aree interne di Lazio e Toscana. Sull’Umbria e sulle restanti aree appenniniche saranno accompagnati da rovesci diffusi.

Previsioni meteo oggi sabato 23 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Aumenti graduale della copertura nuvolosa sulla Sicilia, Calabria centro-meridionale e Puglia salentina con rovesci e temporali dal pomeriggio, in intensificazione serale in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria ionica.

Sul resto del sud ampi sprazzi di sereno al mattino e cielo velato nel corso della giornata. Dalla sera generale aumento della nuvolosità compatta con temporali sulla Campania settentrionale e isolati rovesci lungo le coste campane e ioniche di Basilicata e Puglia.

TEMPERATURE

Temperature minime in aumento al centro-nord, su aree ioniche peninsulari e Sicilia, stazionarie altrove. Massime in generale rialzo ovunque, tranne in Sardegna dove risulteranno in diminuzione.

Previsioni meteo oggi sabato 23 novembre 2019 | VENTI

Venti da moderati a forti da sud sulla Liguria, lungo le coste toscane, laziali e adriatiche settentrionali, con ulteriori rinforzi nel corso della giornata. Da moderati a temporaneamente forti da est sulla pianura padana. Moderati da sud altrove, con rinforzi sulla Sicilia tirrenica e Sardegna.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, molto mossi lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Da molto mossi ad agitati i restanti bacini.

