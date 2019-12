Previsioni meteo di oggi, 25 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 25 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 25 dicembre 2019 | NORD

Secondo le previsioni di oggi, sarà un tempo stabile e soleggiato su tutto il settentrione, eccetto qualche nube compatta sui rilievi di confine con rovesci sparsi sulle Alpi centro-orientali.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo sereno o comunque poco nuvoloso per tutta la giornata, sia di mattina che in serata. Ad eccezione per qualche nebbia locale e foschia nelle valli al mattino.

Previsioni meteo oggi mercoledì 25 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

A Sud e Sicilia vedremo qualche nube compatta sulle coste pugliesi e sulle altre aree tirreniche di Calabria e Sicilia, potrebbero presentarsi dei rovesci sparsi ed occasionali temporali che poi si attenueranno nel pomeriggio. Sul resto del Sud il tempo sarà stabile e soleggiato.

TEMPERATURE

Le temperature per questo Natale 2019 saranno minime in lieve calo sulle Alpi di Piemonte e Valle D’Aosta, coste adriatiche, Campania settentrionale, Puglia e Basilicata ioniche, in generale aumento altrove. Massime in diminuzione lungo l’arco alpino e sulle coste di veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 25 dicembre 2019 | VENTI

I venti per questo Natale saranno da moderati a temporaneamente forti sulla puglia. Moderati da nord-ovest sulle isole maggiori con rinforzi su bocche di bonifacio e Sicilia Tirrenica e da deboli a moderati sulle Alpi.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da molto mossi a localmente agitati nello stretto di Sicilia e lo Ionio con graduale attenuazione del moto ondoso durante la giornata. Mosso l’Adriatico e da mossi a molto mossi i restanti mari.