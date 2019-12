Previsioni meteo di oggi, 3 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 3 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 3 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 3 dicembre 2019 | NORD

Al Nord annuvolamenti compatti su aree pedemontane del Piemonte ed emiliano-romagnole, con qualche piovasco mattutino. Bel tempo altrove, con nubi basse e stratiformi sulle aree pianeggianti centro-occidentali. Sulla pianura padano-veneta dense foschie al mattino e in serata.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo molto nuvoloso al mattino con precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio o di temporale sulle regioni adriatiche, Umbria e basso Lazio. Miglioramento delle condizioni con il passare delle ore, con schiarite su Toscana, e nel pomeriggio su aree umbre e laziali. Sulla Sardegna nubi compatte sul settore centro-orientale, con deboli rovesci sparsi dalla tarda mattinata. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dell’isola.

Previsioni meteo oggi martedì 3 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Cielo molto nuvoloso su Molise, rilievi campani, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ioniche, dove saranno possibili locali rovesci, in esaurimento dalla serata. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione.

TEMPERATURE

Minime in calo su arco alpino, Triveneto, appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. In leggero rialzo su Piemonte, basso Lazio, Campania, Puglia, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia. Stabili altrove. Massime in calo su Liguria, Triveneto, regioni centrali, Abruzzo, Molise, rilievi campani e lucani, zone alpine e prealpine, Puglia.

Previsioni meteo oggi martedì 3 dicembre 2019 | VENTI

Venti forti sulla Liguria, deboli su Alpi e Sicilia, moderati sul resto del Paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il Mar Ligure e il Mar di Sardegna saranno da molto mossi ad agitati. Da mossi a molto mossi gli altri bacini.

