Previsioni meteo di oggi, 26 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 26 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 26 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 26 novembre 2019 | NORD

Nella giornata di oggi, al Nord, il cielo inizialmente sarà poco nuvoloso o velato. Ma già nelle ore centrali della giornata la copertura aumenterà gradualmente, soprattutto sulle aree alpine (dove sono attesi anche deboli piovaschi) e sulle regioni centro-occidentali. Banchi di nebbia sulle aree pianeggianti già al primo mattino.

Continua l’allerta meteo in Italia, scuole chiuse in diversi comuni. Una donna morta nell’Alessandrino, Liguria e Piemonte in ginocchio

Crollo viadotto autostrada A6, un testimone a TPI: “Franata la terra e ha portato via i pilastri”

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro, ci sarà una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel tardo pomeriggio, invece, sulla Toscana si formeranno nubi più intense con possibilità di deboli piogge. In Sardegna, nuvole compatte e rovesci mattutini nelle aree più interne dell’isola.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi martedì 26 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud ci saranno invece ancora grosse nubi fin dal mattino, con residui rovesci e anche qualche temporale soprattutto sulla Sicilia tirrenica e sulle aree ioniche della Calabria. Nel pomeriggio, invece, ampie schiarite in arrivo. Sul Molise, sulle restanti zone tirreniche, sulla Basilicata e sulla Puglia ci sarà invece cielo coperto per l’intera giornata.

TEMPERATURE

Le temperature minime non subiranno grosse variazioni tranne in Sardegna e Sicilia, dove saranno in aumento. Le massime, invece, saranno in aumento sulle due isole maggiori e su Calabria, Campania costiera, Basilicata e Puglia. Stazionarie al Nord-Ovest e sul resto del Sud, in diminuzione sul resto del Paese.

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, lunedì 25 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, domenica 24 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, sabato 23 novembre 2019

Previsioni meteo oggi martedì 26 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno da deboli a moderati settentrionali sulle regioni ioniche e deboli di maestrale sulla Sardegna. Variabili sul resto della penisola.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare Ionio sarà da molto mosso ad agitato, mentre il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno molto mossi. Da poco mossi a mossi il mar Ligure e l’Adriatico settentrionale, da mossi a molto mossi gli altri bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA