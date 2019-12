Previsioni meteo di oggi, 29 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 29 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 29 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi domenica 29 dicembre 2019 | NORD

Nubi stratificate in Pianura Padana, con foschie dense e banchi di nebbia locali, in dissolvimento dalle ore centrali specie sul settore centro-orientale. Addensamenti bassi sulla Liguria. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

CENTRO E SARDEGNA

Addensamenti sulle regioni adriatiche, in estensione dal pomeriggio sulle aree interne del Lazio centro-meridionale, con nevicate sull’Abruzzo a partire dai 300-500 metri. Bel tempo sul resto del Centro.

Previsioni meteo oggi domenica 29 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Nubi sparse su tutto il Meridione, con nevicate sparse lungo la dorsale appenninica sopra i 300 metri. Rovesci e temporali sparsi lungo le aree tirreniche di Sicilia e Calabria ioniche.

TEMPERATURE

Minime in aumento su aree alpine, in diminuzione altrove, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Massime in aumento su aree alpine e prealpine, stazionarie sulla Puglia, in calo altrove, soprattutto sulle due isole maggiori.

Previsioni meteo oggi domenica 29 dicembre 2019 | VENTI

Venti forti da Nord-Est sulle regioni adriatiche centrali e meridionali, con rinforzi lungo le aree appenniniche. Moderati su Sardegna, Lazio e Umbria. Deboli altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da agitato a molto agitato il Mar Ionio, da molto mosso a mosso il Mar Tirreno, il Canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico centro-meridionale. Da poco mossi a mossi i restanti bacini.