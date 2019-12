Previsioni meteo di oggi, 15 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 15 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 15 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi domenica 15 dicembre 2019 | NORD

Al Nord copertura nuvolosa estesa su Liguria, Emilia, aree pianeggianti e pedemontane settentrionali, con qualche piovasco soprattutto su Levante ligure ed Emilia, in estensione in serata anche su Piemonte sudorientale e Lombardia sudoccidentale. Bel tempo sulle zone alpine,con qualche annuvolamento al mattino sulle aree più occidentali. Foschie dense e nebbie sulle aree pianeggianti.

CENTRO E SARDEGNA

Molte nubi su Sardegna, regioni tirreniche peninsulari, Umbria, rilievi marchigiani e abruzzesi con piogge sparse sull’area Nord della Toscana e piovaschi attesi sulle altre aree della regione, ma anche il settore umbro e il Lazio. Al mattino e dopo il tramonto foschie dense e banchi di nebbia lungo i litorali e nelle vallate.

Previsioni meteo oggi domenica 15 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Annuvolamenti su Molise, Campania, Basilicata con possibili piovaschi lungo le aree tirreniche delle medesime regioni. Cielo sereno o con innocue velature sul resto del Meridione.

TEMPERATURE

Minime in rialzo su rilievi alpini, Liguria, coste nord adriatiche, appennino emiliano-romagnolo, Sicilia e regioni centro-meridionali. In leggero calo su pianura emiliana e Sardegna orientale. Stazionarie altrove. Le massime saranno in diminuzione su Piemonte, ponente ligure ed Emilia. Stazionarie sulle vallate trentine, Nord Veneto, Friuli, Sardegna. In aumento sul resto del Paese.

Previsioni meteo oggi domenica 15 dicembre 2019 | VENTI

Deboli settentrionali sulle aree ioniche, con rinforzi al primo mattino. Deboli anche sul resto del Paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, da molto mosso ad agitato il Basso Ionio, molto mosso il Tirreno meridionale, da mossi a molto mossi il Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna, restante Tirreno e Ionio settentrionale. Mosso il bacino adriatico, poco mosso l’Adriatico centro-settentrionale. Dal pomeriggio attenuazione del moto ondoso.