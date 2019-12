Le previsioni del meteo in Italia per oggi, domenica 1 dicembre 2019

Previsioni meteo di oggi, 1 dicembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 1 dicembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 1 dicembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi domenica 1 dicembre 2019 | NORD

Cielo nuvoloso sulla Pianura Padana e su gran parte del settentrione, con temporali e nevicate dal pomeriggio nelle regioni occidentali e lungo i rilievi alpini. Rovesci pomeridiani in particolare sulla Liguria.

CENTRO E SARDEGNA

Dal mattino addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari e qualche debole rovescio. Cielo velato altrove.

Le precipitazioni si intensificheranno però dal pomeriggio, in particolare sulla Toscana settentrionale, dove dalla sera i fenomeni si intensificheranno.

TUTTE LE NOTIZIE SULL’ALLERTA METEO IN ITALIA

Previsioni meteo oggi domenica 1 dicembre 2019 | SUD E SICILIA

Per quanto riguarda il Sud Italia al mattino cielo sereno eccezion fatta per qualche debole addensamento sulle regioni tirreniche. Le velature si intensificheranno però dal pomeriggio su tutto il Meridione, con piogge su Campania, Sicilia ionica e Calabria meridionale.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in aumento sulla Pianura Padana, in diminuzione altrove e stazionarie sulla Sardegna. Le massime, invece, saranno in flessione in particolare al Nord e sulle aree ioniche, mentre altrove non si riscontrano sensibili diminuzioni.

Previsioni meteo oggi domenica 1 dicembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Le previsioni del meteo in Italia per oggi, sabato 30 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, venerdì 29 novembre 2019 Le previsioni del meteo in Italia per oggi, giovedì 28 novembre 2019

Venti da deboli a moderati settentrionali sulla Liguria e deboli orientali sulla Pianura Padana. Variabili, invece, sul restante Nord. Deboli dai quadranti meridionali, invece, al centro-sud e in intensificazione, seppur lieve, lungo le coste. Moderati sulla Sardegna.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, i mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in aumento sul mar ligure, mar di Sardegna, Tirreno centroccidentale e adriatico centrosettentrionale.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA