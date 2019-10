Previsioni meteo di oggi, 5 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 5 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 5 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 5 ottobre 2019 | NORD

Al Nord, in questa giornata ci saranno nuvole compatte sui rilievi al confine: in queste zone, si attendono anche isolati piovaschi nel tardo pomeriggio. Fenomeni comunque brevi e di bassa intensità. In tutte le altre regioni ci sarà invece cielo generalmente sereno senza rischio di piogge.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro, soprattutto sulle regioni tirreniche, ci saranno nuvole diffuse con annesse deboli precipitazioni, che assumeranno carattere di rovescio o temporale soprattutto sulla Toscana e sulla Sardegna orientale. In queste zone, le previsioni meteo annunciano però un miglioramento nelle ore serali. Altrove, invece, cielo coperto solo da estese velature, senza piogge.

Previsioni meteo oggi sabato 5 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud si attendono invece condizioni di maggiore instabilità, soprattutto sulle regioni peninsulari. Fin dal mattino, infatti, il cielo sarà coperto e molto nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi ma più concentrati sul settore tirrenico. In Sicilia, nuvolosità sparsa ovunque.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in diminuzione nelle aree costiere ioniche, stazionarie su tutto il resto del Centro e del Sud Italia, come anche in Liguria, Piemonte e sulla parte nord della pianura padana. Minime in aumento, invece, altrove, in particolare sulle regioni centrali tirreniche.

Le temperature massime, invece, saranno in rialzo al Centro-Nord, come anche in Sicilia, mentre si registrerà un calo su Basilicata e Calabria tirreniche. Stazionarie altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 5 ottobre 2019 | VENTI

I venti saranno forti di maestrale sulla Sardegna, soprattutto nel pomeriggio, quando colpiranno anche la Basilicata tirrenica e le aree più interne della Calabria. Sulle altre regioni, invece, ci saranno venti deboli variabili, con rinforzi da ovest sulle coste della Campania.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare di Sardegna e il Tirreno saranno da molto mossi ad agitati, mentre ilc anale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e lo Ionio saranno da mossi a molto mossi. Poco mossi, fino a diventare mossi, lo Ionio in prossimità delle coste e l’Adriatico.

