Previsioni meteo di oggi, 3 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 4 ottobre 2019 | NORD

Al nord previsti annuvolamenti compatti sulla Liguria con possibile qualche piovasco durante la giornata. Sulle altre zone ampi spazi di cielo sereno seguiti da una rapida intensificazione della nuvolosità, in particolare sui rilievi di confine dove durante le ore pomeridiane si potrebbero verificare alcune deboli precipitazioni. Dalla serata previste estese schiarite sulle aree pedemontane e pianeggianti.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro e sulla Sardegna durante la giornata di oggi previste condizioni di bel tempo ma con velature che dalla tarda mattinata interesseranno Toscana, Umbria, Marche e dal pomeriggio le restanti regioni. Dalla serata previsti addensamenti più importanti sulla Sardegna e sulle coste toscane dove sono attesi alcuni deboli fenomeni a carattere di rovescio o temporale.

Previsioni meteo oggi venerdì 4 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Ancora maltempo su Sicilia e Calabria con piogge, rovesci e temporali in miglioramento durante le ore del pomeriggio. Cielo sereno o nuvoloso altrove. Durante la nottata velato.

TEMPERATURE

Temperature minime senza particolari variazioni sull’arco alpino, in calo altrove, più marcato sulle regioni peninsulari. Massime in rialzo al centro e sulla Romagna, in diminuzione su nord-ovest, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Isole maggiori e sud Italia, stazionarie sulle restanti zone.

Previsioni meteo oggi giovedì 3 ottobre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Previsioni meteo oggi, giovedì 3 ottobre 2019, in Italia Maltempo a Roma oggi 2 ottobre 2019: forte temporale sulla Capitale Previsioni meteo oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, in Italia

Venti da moderati a forti settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna. Da deboli a moderati da sud sulla Liguria. Da deboli a moderati da ovest sulle coste toscane in serata e restante Sicilia. Deboli di direzione variabile altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in aumento sul mar ligure.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA