Previsioni meteo di oggi, 4 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 4 novembre 2019 | NORD

Al nord Italia previsto inizialmente cielo molto nuvolo o coperto sulle regioni nord-orientali con piovaschi sulle aree confinali. Ampie schiarite sul resto del nord ma con spesse velature in arrivo durante la mattinata e nubi sulle aree alpine occidentali e levante ligure con piogge o rovesci. Aumento della coperture nuvolosa in serata con fenomeni in arrivo su Lombardia settentrionale e Triveneto.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro previste molte nubi sulle aree appenniniche con qualche debole fenomeno associato. Schiarite altrove salvo il settore centro-occidentale della Sardegna dove il cielo sarà nuvoloso. In serata aumento della nuvolosità un po’ ovunque, ad eccezione delle aree adriatiche con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su alta Toscana e Sardegna occidentale.

Previsioni meteo oggi lunedì 4 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Mattinata all’insegna della instabilità sulle regioni tirreniche con piogge intense durante il mattino in successiva attenuazione. Bel tempo altrove.

TEMPERATURE

Per quanto riguarda le temperature: minime in diminuzione su tutto l’arco alpino, levante ligure, Emilia Romagna e regioni centrali. In lieve aumento altrove. Massime in rialzo su Piemonte, Lombardia occidentale. Stazionarie sul resto del nord e in calo al centro-sud.

Previsioni meteo oggi lunedì 4 novembre 2019 | VENTI

Venti generalmente deboli occidentali al nord Italia. Da moderati a forti nord-occidentali sulla Sardegna tendenti a ruotare da sud-ovest. Da moderati occidentali con locali rinforzi sul resto del Paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, agitati il mare e il canale di Sardegna. Agitati il Tirreno e il mar ligure ma con moto ondoso in attenuazione. Molto mossi lo Ionio e lo stretto di Sicilia con moto ondoso in calo. Mosso l’Adriatico.

