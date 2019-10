Previsioni meteo di oggi, 30 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 30 ottobre 2019 | NORD

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e locali rovesci sulla Liguria di levante. Dalla serata solo su aree alpine e appenniniche.

CENTRO E SARDEGNA

Previsti addensamenti compatti su Toscana, Umbria e Marche con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, in graduale attenuazione serale sul settore tirrenico. Nuvolosità variabile a tratti intensa sulle alte zone con possibilità di qualche isolato temporaneo piovasco durante le ore pomeridiane su basso Lazio e coste abruzzesi.

Previsioni meteo oggi mercoledì 30 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Sulle aree tirreniche, ioniche e sulla Sicilia previsti annuvolamenti consistenti. Dalla serata rovesci e locali temporali in riduzione. Estese velature altrove.

TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura padana centro-orientale. In aumento su Toscana meridionale, Umbria, alto Lazio e Sicilia. Stazionarie sul resto del Paese. Massime in sensibile diminuzione al nord e su regioni centrali adriatiche, meno marcata sul restante versante adriatico, ionico e sulla Sicilia. Senza variazioni altrove.

Previsioni meteo oggi mercoledì 30 ottobre 2019 | VENTI

Venti deboli orientali sulla Pianura padano-veneta con qualche rinforzo sulle aree costiere. Deboli dai quadranti occidentali sulle due isole maggiori. Deboli di direzione variabile sulle rimanenti regioni.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, poco mossi o localmente mossi i bacini occidentali.

