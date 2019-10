Previsioni meteo di oggi, 3 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 3 ottobre 2019 | NORD

Per quanto riguarda al Nord, dopo le piogge e i temporali di ieri, stamattina la situazione sarà in miglioramento: ci saranno ancora nuvole consistenti sull’Emilia-Romagna, con annessi rovesci e qualche temporale isolato, ma per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, anche le condizioni del meteo in Emilia saranno in miglioramento.

CENTRO E SARDEGNA

Il maltempo si sposterà dunque parzialmente sul Centro Italia. Al mattino, infatti, ci saranno nuvole compatte su tutte le regioni adriatiche: qui sono attesi anche rovesci e temporali, localmente anche intensi. La situazione migliorerà nettamente nel pomeriggio. Sulle altre regioni ci sarà invece una nuvolosità irregolare, con deboli piogge e rovesci sparsi. In Toscana, Umbria e Alto Lazio si prevede invece bel tempo fin dal mattino.

Previsioni meteo oggi giovedì 3 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud ci saranno condizioni di moderato maltempo: piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità, sono attesi infatti sulle regioni peninsulari tirreniche, sulle coste molisane e sulla Puglia centro-settentrionale. In serata, poi, su Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica ci saranno altre piogge, mentre altrove il tempo sarà sereno.

TEMPERATURE

Le temperature minime sono in diminuzione in tutto il Centro-Nord e su Campania e Molise. In aumento, invece, quelle di Puglia, Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia. Stazionarie nel resto del paese. Per quanto riguarda le temperature massime, si assisterà a un lieve aumento sulla Sardegna e un calo su tutto il resto dell’Italia.

Previsioni meteo oggi giovedì 3 ottobre 2019 | VENTI

I venti saranno da moderati a forti orientali sull’Emilia e deboli variabili sul resto del Nord Italia. Da moderati a forti, invece, i venti che colpiranno il Centro-Sud, con rinforzi locali sulle coste adriatiche.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, sarà da agitato a molto agitato al lardo il mare di Sardegna, come anche il canale di Sardegna. Da molto mosso ad agitato lo stretto di Sicilia, mentre il basso Ionio sarà mosso. Il moto ondoso di tutti gli altri mari sarà variabile, da mosso a molto mosso.

