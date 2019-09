Previsioni meteo di oggi, 24 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 24 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 24 settembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi martedì 24 settembre 2019 | NORD

Al Nord ci saranno nuvole compatte sulla Valle d’Aosta e sulle aree alpine del Piemonte: in queste zone si attendono anche deboli rovesci. Sul resto dell’area, invece, ci saranno estese velature, senza rischi di precipitazioni mattutine. Nel pomeriggio, invece, si attende un miglioramento delle condizioni climatiche un po’ ovunque. L’eccezione è rappresentata dall’arco alpino, dalle aree di confine e dalla Liguria, che continueranno a essere molto coperte.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro, ci saranno nubi sparse su Umbria, aree interne della Toscana e del Lazio e sulle regioni adriatiche. In tarda mattinata le condizioni tenderanno a peggiorare in queste zone, ma dovrebbero essere scongiurati i rischi di pioggia. Nel pomeriggio, poi, si attendono ampie schiarite. In serata aumento della copertura nuvolosa solo su Sardegna e Toscana.

Previsioni meteo oggi martedì 24 settembre 2019 | SUD E SICILIA

Per quanto riguarda il Sud Italia, la Sicilia e la Calabria tirreniche saranno interessate da nubi e fenomeni associati fin dal primo mattino. Stesse condizioni del tempo sono attese in Puglia e in Molise. Le condizioni climatiche, in queste zone, saranno però in netto miglioramento nel pomeriggio. Nelle altre aree, invece, ci sarà tempo asciutto e cielo sereno.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno stazionarie sul Ponente ligure e su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Calabria ioniche, mentre nel resto del paese si assisterà a una generale diminuzione dei valori. Per quanto riguarda le massime, invece, si registrerà un marcato aumento su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto. In aumento anche le temperature massime di Umbria, Toscana e Alto Lazio. Stazionarie quelle della Sardegna e in calo altrove.

Previsioni meteo oggi martedì 24 settembre 2019 | VENTI

I venti saranno da moderati a forti di maestrale su Sardegna, Calabria e regioni adriatiche del Centro-Sud. Venti deboli di maestrale su tutte le altre aree centro-meridionali e deboli variabili sul resto del paese.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, saranno molto mossi il mar Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, anche se il moto ondoso sarà in attenuazione nelle ore serale. Mossi tutti gli altri mari.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA