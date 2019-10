Previsioni meteo di oggi, 23 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 23 ottobre 2019 | NORD

Al nord Italia previsti addensamenti compatti sulle alpi occidentali con piogge e rovesci sparsi. Dal pomeriggio sensibile aumento della nuvolosità compatta su Liguria e Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia centro-occidentale ed appennino emiliano con precipitazioni sparse a carattere di rovescio, più intense e diffuse ed anche a carattere temporalesco sulle aree occidentali di Piemonte e Liguria.

Sul resto del nord prevista nuvolosità medio-alta con locali foschie e banchi di nebbia al mattino e dopo il tramonto.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo molto nuvoloso sulla Sardegna con isolati rovesci sull’area meridionale ed orientale. Dalla serata previsto aumento dei fenomeni con rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio.

Sul resto del centro Italia previste estese velature, tendenti a dissolversi sulle aree interne di Marche ed Abruzzo, in particolare durante la serata. Sulle aree costiere previste locali foschie e banchi di nebbia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 23 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Al sud e sulla Sicilia prevalenza di ampie zone di sereno con annuvolamenti poco significativi in transito al mattino e alla sera.

TEMPERATURE

Temperature minime in diminuzione su Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia centro-settentrionale, Trentino Alto-Adige, Emilia Romagna e regioni centrali adriatiche. Stazionarie altrove.

Massime in diminuzione su costa romagnola, Liguria, Sardegna centro-settentrionale, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. In aumento su Piemonte centro-settentrionale, senza variazioni di rilievo altrove.

Previsioni meteo oggi mercoledì 23 ottobre 2019 | VENTI

Sulla Sardegna previsti venti forti meridionali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Da moderati a temporaneamente forti da sud sulle coste liguri e toscane e sulla Sicilia occidentale.

Moderati orientali sull’area alpina occidentale. Deboli da est sulla pianura padana. Generalmente deboli variabili altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, agitato o localmente molto agitato il mare di Sardegna ma con moto ondoso in attenuazione. Da molto mossi a localmente agitati il canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, lo stretto di Sicilia e il mar ligure. Da poco mosso a mosso il restante Tirreno. Generalmente poco mossi i restanti bacini.

