Previsioni meteo di oggi, 2 ottobre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 2 ottobre 2019 | NORD

Torna il maltempo al Nord: in questa giornata, secondo le previsioni meteo di oggi, ci saranno piogge e temporali anche di forte intensità, fin dal mattino, su Lombardia settentrionale, Triveneto e Levante ligure. Nel pomeriggio, poi, ci sarà un lieve miglioramento delle condizioni del tempo, soprattutto nel Nord-Ovest e a sera sul Triveneto.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro e in Sardegna quella di oggi sarà una giornata contraddistinta da nuvole e piogge. Le regioni tirreniche, compresa la Sardegna, l’Umbria e le aree appenniniche, saranno interessate da deboli piogge al mattino, che in seconda mattinata diventeranno più intense fino a trasformarsi in rovesci e temporali anche su altre regioni come Toscana e Lazio.

In serata, invece, è prevista un’attenuazione in tutte le regioni, a eccezione della parte centro-meridionale del Lazio. Sul lato Adriatico, invece, in mattinata ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso, anche se prima di mezzogiorno si assisterà a un rapido peggioramento con piogge e deboli rovesci.

Previsioni meteo oggi mercoledì 2 ottobre 2019 | SUD E SICILIA

Gli abitanti del Sud Italia assisteranno a una giornata di nuvole compatte su molte aree, dai rilievi molisani fino alla Campania e alla Sicilia, dove ci saranno deboli precipitazioni che nel pomeriggio si trasformeranno in temporali sul versante tirrenico. Sulle altre regioni del Sud, invece, ci sarà una mattinata di bel tempo, con cielo sereno o velato, che durerà fino a sera.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in leggero calo su Triveneto, Veneto, Calabria ionica e Sicilia centro-meridionale. Ci sarà invece un aumento su val Padana occidentale, Emilia-Romagna e Toscana. Livelli stabili altrove.

Per quanto concerne le temperature massime, invece, si assisterà a una diminuzione su Valle d’Aosta, Levante ligure, Lombardia orientale, Triveneto, appennino emiliano, Umbria e regioni centrali tirreniche. Ci sarà poi un calo sui rilievi marchigiani e molisani, come anche su Campania, Basilicata e Sicilia centro-meridionale. Stazionarie altrove.

Previsioni meteo oggi mercoledì 2 ottobre 2019 | VENTI

I venti sulla Sardegna saranno moderati e soffieranno in direzione nord-ovest, con locali rinforzi sulle coste. Da deboli a moderati quelli che soffieranno invece sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia, dove ci saranno locali rinforzi. Deboli variabili invece i venti al Nord Italia.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare di Sardegna passerà da molto mosso ad agitato, mentre il mar Ligure e il canale di Sardegna saranno molto mossi. Da mosso a molto mosso il Tirreno centro-settentrionale, mentre il basso Tirreno sarà poco mosso, come anche lo Ionio. Mossi tutti gli altri bacini.

