Previsioni meteo di oggi, 2 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 2 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 2 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 2 novembre 2019 | NORD

Al Nord Italia, il cielo sarà molto nuvoloso con piogge o rovesci diffusi sulla Liguria. Nel pomeriggio, poi, si assisterà a una importante intensificazione delle piogge sulla Liguria, ma anche sull’Emilia-Romagna occidentale. In serata, i fenomeni interesseranno l’intera regione emiliana e le pianure del Triveneto, dove sono attesi anche temporali. Nevicate sparse, inoltre, lungo i rilievi alpini, a quote superiori ai duemila metri.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia, ci saranno nubi compatte sulla Sardegna centro-occidentale e sulle regioni tirreniche peninsulari, dove ci saranno rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Sul resto del Centro, ci saranno estese e spesse velature, anche se sull’alta Toscana in serata ci sarà un’intensificazione del maltempo.

Previsioni meteo oggi sabato 2 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Anche il Sud Italia sarà coinvolto da una nuvolosità persistente su tutte le regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi. Sul resto del meridione sono attese estese velature. In serata, tuttavia, ci sarà un’intensificazione dei fenomeni sulla Campania, dove arriveranno anche locali temporali lungo le aree costiere.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle aree alpine e sulla Sardegna, mentre saranno stazionarie altrove. Per quanto riguarda le massime, invece, ci sarà un calo al Nord, soprattutto sulla pianura padana, e sulla Toscana settentrionale. Stazionarie, invece, su Umbria e Lazio, in aumento altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 2 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno generalmente deboli, di direzione variabile.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, il mare Ionio sarà da molto mosso ad agitato, mentre il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno da mossi a molto mossi. Da poco mosso a mosso l’Adriatico, mossi i restanti bacini.

